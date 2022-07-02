台股跌跌不休，究竟何時能夠止跌回穩？對此問題，籌碼贏家麥克連指出，台股要止跌，首先美國CPI（消費者物價指數）必須受到控制。6月公布的美國5月CPI年增率8.6％，創1981年12月以來最高，粉碎外界對通膨觸頂的期待，但相對的，若7月13日公布的6月CPI年增率受到控制，連帶觸動市場對聯準會升息態度「由鷹轉鴿」的預期，那麼8月至第4季有機會出現「像樣的反彈」。

以籌碼面來看，麥克連分析，從過去經驗來看，當台股跌破年線下彎，空頭架構可能要走3季至1年，過程中有兩個重點必須觀察。

首先是融資減幅。跌破年線後，從融資最高點計算，減幅至少要達30％以上，以今年1月5日融資糕點約達2千8百多億元計算，融資餘額至少要回到1990億元以下，可視為籌碼面的落底訊號。

接下來，若新台幣兌美元匯率不再貶破30元大關卡，將有利於外資回頭進場布局，對此，可觀察權值股台積電、聯發科是否止跌回升，若止跌，就是相對明確的落底反彈訊號。

操盤贏家陳榮華則認為可從「台積電落底推估法」作研判。他指出，台積電是台股第一大的權重股，當台積電落底時，可望是台股止跌見底的低點區域。

進一步分析，晶圓代工的多頭循環是從2016年開始，當時的台積電本益比約在12倍左右，假設今年每股純益為32至33元之間，以本益比12倍來估算，股價大約落在384元至400元附近。

繼續試算，以台積電485元為例，假設台積電股價將修正至384元至400元，以目前台積電股價每跌1元影響台股8.4點來推估，那麼底部有可能在14454點至14589點之間。「如果大盤跌到此區，但台積電未修正到目標區，或許，還要提防大盤有更深的下跌空間。」

若按照台積電落底法來推估，14454點上下是短線反彈點的可能性頗高，至少搶短買進應不會有太大壓力。但由於美國7月升息及9月的縮表殺傷力頗高，如大盤跌破1萬4千點，則13571點就是下個支撐關卡，如果真的到這個點位，應是不錯的買點。但就基本原則來說，現階段「反彈就是擇優換股或減碼，而不是抄底。」

車用線型佳、生技獲資金流入

至於在選股方面，麥克連建議內需觀光、汽車與網通等類股相對較強勢，畢竟在全球經濟陰霾下，政府政策應會持續推動經濟，包括智能車、電動車相關零組件，網通設備、內需公共工程相關概念股，可望成為資金避風港，例如網通族群相對股性活潑的神準、宇智，獲利穩定成長的智邦、智易、中磊，另如車用零組件的智伸科、東陽、胡連，都是近期市場青睞、技術線型轉強的標的。

麥克連指出，至於盤勢不好時，總成為資金避風港的生技族群，包括美時、保瑞、合一、泰福－KY等拿到藥證、有確切獲利能見度的標的，也值得留意，建議投資人可在股價回到前波低點，依個股狀況以屆臨月線或季線支撐時低接，並來回操作。但他提醒，假設股市情況轉好，第四季開始有較大的反彈行情，那麼9、10月資金可望從生技、解封航運股做轉換，投資人須特別留意。