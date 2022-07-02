6月畢業季，各級學校學生陸續舉辦畢業典禮，預計有數萬名社會新鮮人即將步入職場；受到近幾年新冠肺炎疫情的影響，企業主用人態度趨於保守，不過隨著後疫情時代來臨，人們愈來愈適應整個疫情大環境，許多企業超前部署啟動大徵才，社會新鮮人也開始摩拳霍霍、準備出擊！根據國內求職網站調查顯示，今年熱門科系諸如：生化科技學系、電機系和資工系、醫藥衛生學系等科系的畢業生平均有超過3份工作可以挑選，另有高達9成的應屆畢業生在畢業前就開始著手尋找適合的工作。

面對求職前景更趨明朗之際，小花平台保險顧問從專業保險觀點與角度設想，指出初入職場的社會新鮮人普遍對於風險承擔能力較低，加上其中有不少人在踏進職場前多半仰賴父母建構基本保障，或是投保意外險、旅平險等短效期險種，反而更顯重要的長效期保障是比較欠缺的。對此，小花平台保險顧問提出中肯建議，無論是從來沒有買過保單的「保險小白」或是已經擁有第一張保單的「保險新手」，都應該及早釐清現階段自己「最需要」的保險是什麼？並及早補足風險缺口。

《現代保險雜誌》：社會新鮮人最想買這2險種

說到一張保單都不曾買過的「保險小白」，第一張想要入手的險種是什麼？根據《現代保險雜誌》調查發現，最受青睞的不外乎是含有死亡給付的人壽保險，其次是含括日額型或是實支實付型醫療險在內的醫療險；再進一步分析，「保險小白」之所以會成為小白的原因，主要考量「沒有預算」、其次是「靠自己的儲蓄和理財已足夠」和「保費太貴」等，都是促成他們裹足不前的疑慮。

針對社會新鮮人的保障規劃，小花平台新聞專題多有深入分析及報導，一再強調一定要掌握好3個基本功：定期壽險、意外險（意外醫療險）、實支實付型醫療險，等到一切準備就緒後，並進一步強化癌症險、重大傷（疾）病險及長期照護險等，補足自身風險較高的區塊，讓保障更上層樓，「先求有再求好，等到未來有餘力時再補足缺乏的部分。」

換句話說，社會新鮮人在尚未有足夠的經濟基礎做後盾之前，買保險規劃順序一定要把握一個原則：「重保障、輕儲蓄、先定期後終身」，也就是善用定期壽險「花小錢就有大保障」的特性，另再額外附加意外傷害醫療保險附約，等到自己在職場上羽翼漸豐後，財富底氣愈來愈足，此時就可以考慮將定期壽險轉為終身壽險，或是提高投保金額的保障額度。

一般來說，保險購買先後有講究，最重要的是掌握3個基本原則：「先保大再保小」、「先保近再保遠」、「先保夠再保本」。

原則1、先保大再保小

當風險發生時，損失幅度大的先保，其次再考慮損失幅度小的風險；從另一個層面來看，也可以視為先規劃好家庭經濟支柱的風險，其次再來考量孩子的保障。