烈日下台船高雄廠的船塢裡，全長兩百多公尺、寬近50公尺的全世界第二大離岸風電大型浮吊船正如火如荼建造。在不遠處，外觀看來密不透風的另一座小型造船廠內，再過不久也將誕生台灣第一艘自製潛艦。

商船搶單不易 轉型找商機

「台船已經從奄奄一息到走出加護病房了！」不管在法說會，或是《財訊》此次專訪，台船董事長鄭文隆都頻頻向外界宣示。2016年開始，全球貨櫃航運產業步入低谷，讓台船的商船業務大受波及，導致台船幾乎年年虧損；好在有了國防與風電等新業務加入，虧損逐年改善，2021年甚至轉虧為盈。

鄭文隆回憶，台船在前身還是中船時，幾乎百分之百仰賴商船訂單，但2008年開始，國際間造船公司倒閉關廠已時有耳聞。近年又碰上疫情，Clarkson及Danish Ship Finance等國際海運研調機構甚至曾預測，全球造船廠到了2022年，將從2020年的280家僅剩下60餘家。所幸，2021年貨櫃航運業塞港、缺櫃、缺船的盛世，救了全球造船業一把；可惜的是，台船竟然無法雨露均霑。

這是因為台灣造船成本長期以來都缺乏競爭力，「我們這兩年幾乎沒有拿到商船訂單。」鄭文隆說，台灣造船業缺乏產業鏈，除了有鋼板、設計與技術的能力外，主要設備都必須從國外引進，成本相對3大造船國韓國、中國、日本高出約兩成，更不用說2021年碰上新台幣瘋狂升值、原物料價格看漲。

《財訊》報導指出，其實鄭文隆2016年回任台船董事長時，看著一路向下的商船業務，就已認知到台船非轉型不可。好在，國艦國造計畫也剛好在2016年啟動，適時調整了台船的營運方向。據台船歷年年報，2018年時造船業務的營收比重仍然高達8成、造艦僅有一成，但2020年時已正式翻轉，2021年最新的造艦營收比重來到近6成，造船僅剩3成。

造艦高難度 還在打底階段

然而，在國艦國造的計畫中，台船除了拿下海巡署中大型巡防艦訂單外，海軍多款軍艦建造責任，也落到了台船身上，看似大啖大單，實際上則是困難重重。

《財訊》分析，因為台船拿到的軍艦訂單，雖然單價較中小型艦來得高，但量少、難度也高。「最辛苦的就是海軍艦艇都是原型艦！必須和軍方不斷溝通修改。」鄭文隆說明，台船做原型艦沒有賺過錢，光是潛艦的設計圖就高達兩萬張，對比商船是兩千多張，困難程度當下立見。