「抱歉耽擱了！我剛在銀行開薪轉戶，等好久，可見銀行的金融科技、無紙化，還有很長的路要走！」6月2日剛上任富盛證券投顧副董事長的魏寶生，在經歷公職、保險以及銀行高位後，第18份職務回到職涯最初的資產管理業，卻還是心心念念著金融創新。

根據《財訊》報導，現年64歲的魏寶生，父親為財政部官員退休，自己從財政部基層公務員做起，在財政部證券管理委員會時期主管資產管理與外資開放；之後轉戰保險領域，做到保險司司長以及金管會成立後第一任保險局局長。

2004年他離開公職後，出任友邦證券、美亞產險董事長；加入開發金控後，先後擔任凱基證券、凱基銀行董事長，一直積極鼓勵金融創新。

魏寶生的新辦公室裡，掛著一張他與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）的合照。2018年他獲邀參加Amundi世界投資論壇，與剛卸下聯準會主席職務的葉倫對談；又因兩人住在同一個飯店，有不少機會聊天。「我印象最深刻的就是，葉倫竟然說到要用AI（人工智慧）提高企業競爭力，我才體認到AI有多重要。」

返校授課 產學合作再深化

《財訊》報導指出，魏寶生回國後就往這方面鑽研，經許多產業友人推薦，他認識了不少很有想法的年輕人，也熱心提供場景給新創團隊實驗應用。如今他從凱基董座退休後，一方面要幫忙推廣富盛證券投顧代理的先機（Jupiter）、安盛（AXA）系列基金，也不忘繼續活用人脈，深化台灣金融科技的產學合作。

最立竿見影的，就是他回到母校交大出任資管與財金系兼任副教授開的兩門課：「深度學習程式設計與金融科技產業實踐」與「金融專題研究」。

「沒人敢像我這樣規畫課程的，」接受《財訊》採訪時，魏寶生自信地說，「深度學習程式設計與金融科技產業實踐」就邀請到交大電子所教授黃經堯、資管與財金系副教授兼華南金控最新獨董林瑞嘉、BravoAI洽吧智能創辦人趙式隆，以及他自己共同授課。先由黃經堯與趙式隆教授AI程式設計，接下來就是「AI四公子」出場，分享創業實務，他與林瑞嘉帶學生腦力激盪，在學期末學生要找到新的應用場景，並提出解決方案。

是什麼人配得上「AI四公子」頭銜？又為什麼願意接受魏寶生號召？首先就是忘年之交趙式隆，是由台達電董事長介紹所認識，在魏寶生出任金融科技創新園區審議委員時，洽吧也成為首批進駐廠商，如今已成為台灣重要的保險科技服務供應商，最為知名的產品就是「汽車強制險2.0」，為全球首創運用AI輔助醫療保險金給付理賠核算，另外手機保固險也是重點項目，在魏寶生的引薦下，客戶有新安東京海上產險、國泰等壽險公司。