國際燃料價格居高不下，電價經過四年連七凍漲後也撐不住，討論多時的電價調漲，日前由經濟部拍板，用電大戶電費上調十五％、住宅用電千度以上調漲九％，整體平均電價核算漲幅為八．四％，影響全台約二．二萬戶，經濟部說明：「國際燃料如油價、天然氣、煤價等大漲，已使台電今年增加高達三千億的燃料成本，面臨極大財務壓力。」台電一～四月底虧損達四六九億台幣，回過頭來看，產業用電大戶台積電雖布局綠電，在經電價調整後，一年支出仍將多出四○億～五○億電費；已宣示二○五○年將做到百分百使用再生能源的環球晶更指出：「電價漲幅超過預期，只能咬牙加快節能，把電價上漲衝擊降到最低。」的確，產業界早看到再生能源發展迫在眉睫，已紛紛投入大量資金建置，加上政府全力向「二○五○年淨零碳排的目標邁進」，未來再生能源建置只會越來越多，如何在淨零碳排與電力穩定之間兩全兼顧，儲能就扮演著關鍵角色。

能源轉型 儲能迫在眉睫

由政府訂定的二○二五年再生能源發電占比二○％目標，電力市場因應能源轉型需求，採用儲能系統穩定電網已成必然趨勢，而儲能市場的成長動能，從台電的建置目標，或許可看出一些端倪。台電曾宣布，二○二五儲能系統建置電力目標為五九○ＭＷ，與二○二○年相比市場規模已成長逾百倍，但在綜合考量再生能源間歇變動性、夜尖峰調節、電力事故因應能力強化等需求後，又再度提升儲能系統設置目標至一千ＭＷ，除了一六○ＭＷ由台電自建，其餘將釋出給民間業者興建，當中較為人所知的案例，為翰可國際、台普威、台泥綠能、聚恆及大同等公司，是台電首批儲能自動頻率控制（ＡＦＣ）併網的廠商。

此外，台電的「電力交易平台」去年下半年上線後，也將各家儲能業者的能見度推上舞台，台電率先導入日前輔助服務交易市場，將民間電力資源引入電力市場參與競價，類似股票買賣方式，賣方為民營傳統發電業者、儲能業者，台電擔任買方，進行電力調度、預防供電不穩的情況發生。

研調機構InfoLink認為，綜上所述的電網級儲能商機龐大，二○三○年市場累積規模約達七～八ＧＷ，容量達二○GWh，將達二千億產值，不過約在二五年就會接近供需平衡，接下來，儲能發展將朝向風電與光電等再生能源配置對應的儲能系統，其中，光電系統結合儲能的腳步又更快了些，能源局已規劃二○二四年將有五○○ＭＷ的地面型光電儲能案場設置，應用在例如十點至十四時進行充電、再於夜間指定的二小時放電；風電部分，即將到來的第三階段招標遴選辦法中更透露，廠商若加上四％儲能更可在評選中加分，有望從中脫穎而出。

風力發電、太陽光電所配置的儲能系統，力求擺脫再生能源間歇性發電的限制，研調機構指出，將在二○二六年快速成長成為儲能市場主力，不過，若想要看見儲能設備大量走入工廠（商用儲能）、家庭（住宅式儲能）的應用場景，則還有段漫漫長路要走。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2202期精彩當期內文轉載》