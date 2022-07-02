受聯準會暴力升息及衰退恐慌衝擊，台股六月下殺一七○○點，跌幅高達一○％，覆巢之下無完卵，不僅個股跌得東倒西歪，也引發投信強迫停損、融資斷頭賣壓的內資多殺多，導致短線股價超跌。隨著跌深的台股開始反彈，這些因籌碼因素被賣過頭的個股，就有機會出現明顯的跌深反彈走勢。

技術面、籌碼面主導短線行情

由於台股走的還是跌深反彈行情，個股能夠反彈的前提就是股價要先跌深，六月來股價急跌超過一五％且與月均線負乖離過大，就比較有機會率先反彈。如果再配合投信停損或融資斷頭等賣壓消化完畢，那反彈的機率就更高了。

投信的停損點設在持股虧損達二○％～二五％，因基金部位大，一旦啟動停損，賣壓有時需要數周才有辦法消化完，此期間被停損個股股價易跌難漲。萬一該股票又是多家投信、多檔基金持有，A基金啟動停損機制後就有可能再觸發B基金的停損機制，或者其他基金經理人怕自己績效被拖累，也會自發性賣出別人正在執行停損的股票，均會讓投信的賣壓被強化，導致股價短線急殺超跌。

台股上市股票融資維持率在六月二十日降至一四二．八七％的近一年新低，維持率跌破一三○％斷頭標準的個股達一四四檔，斷頭賣壓開始湧現，六月二十日至六月二十四日融資共減少二二一．七五億元，六月來共減少三○九．六二億元。融資餘額降至二○九六億元，已較去年五月台股急殺波段低水位的二一四五億元更低，表示斷頭賣壓已近尾聲，股價將有止跌反彈的機會。

假除息引爆融資斷頭賣壓

另因去年上市櫃公司獲利創新高，配發現金股利高達二．三四元，有八十七家上市櫃公司現金股利超過十元，導致近期券商在這些高股息股除息前六個交易日進行假除息時，部分融資戶的融資維持率不足，成為觸發融資斷頭賣壓的另一原因。

例如配發二十元現金股利的陽明(2609)，在六月二十九日除息之前也遭遇假除息的斷頭賣壓，加重除息前股價的跌勢。但也因為斷頭賣壓已先出籠，加上短線股價跌深，在除息當日強勢攻上漲停後隔天繼續反彈，同時吸引新的融資進場。

融資斷頭賣壓同時出籠導致股價短線急殺，與投信強迫停損邏輯類似，多與基本面無關，純粹籌碼面的問題。通常在融資斷頭、融資維持率回升後，股價容易出現超跌後反彈的走勢。尤其陽明股價已先帶頭示範，有望提高資金往融資斷頭股找尋交易機會的意願。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1140期》)