太平洋左岸最盛大最具指標性的原住民族文化特色大型活動－2022花蓮縣原住民族聯合豐年節，將於7月22~24日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開，花蓮縣政府（6/24）日舉行記者會，每年夏天花蓮都會盛大舉行聯合豐年節，連續三個夜晚，將帶給大家最豐富與精彩絕倫的節目，今年三天主題為「秀姑巒溪之夜、花蓮溪之夜及奇萊平原之夜」，期待帶給大家全新視覺及聽覺感受，壓軸的千人齊跳大會舞，是一生中至少要來體驗一次的活動，邀請全國民眾一起來花蓮參加這一年一度的盛會。

年度大會歌曲「憶起相聚Kalingko」，由耳熟能詳的除草歌(歡聚歌)、八月的記憶及部落古調三首歌改編的抒情歌曲，雖有別以往大會歌風格，卻表達出對家人、部落及土地思鄉情懷，期盼能再一起相聚Kalingko，尤其對於受到疫情影響不能回來的家人們，擁有對Kalingko美好的記憶，今年就憶起來花蓮相聚，創造一次感動與難忘的回憶。

花蓮縣長徐榛蔚親臨現場，帶領花蓮部落頭目及勇士向全國鄉親報信息，記者會也特別邀請阿美族歌手也是今年大會歌主唱舞思愛，現場以細膩優美的歌聲與今年大會舞優勝團隊「阿多瀾青年」及花蓮縣政府原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊「阿勒飛斯文化藝術團」，攜手展演最受囑目每每造成轟動的年度大會舞，歡樂氣氛渲染全場，為花蓮縣原住民族豐年節活動揭開序幕。

徐榛蔚縣長表示，文化是族群的根，原住民是深不可測的驚嘆號!

原住民族聯合豐年節是全國最具特色的樂舞節慶，體現阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族及賽德克族等花蓮六大族群文化之美。真摯邀請全國各地的鄉親感受原住民族樂舞的驚艷與感動，享受花蓮優美山海與人文風情，盼前來遊玩的民眾，度過一個豐富的夏天，原住民族聯合豐年節值得一來再來。

原住民行政處處長陳建村指出，近期因受疫情影響，不管是部落豐年祭或聯合豐年節，族人們非常無奈，好長的時間不能回家，而今年大會主題為「憶起相聚Kalingko (阿美語)」，不管阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、布農族乃至外縣市的原住民族人，大家都知道Kalingko就是花蓮。「ㄧˋ起」的音，可以聽成是阿美族語Mapolong、英文Together的意思，書寫則採用回憶的憶。族人對於部落、家人、自己的文化，都有著美好的記憶，期望藉著此一盛事，能夠再與離鄉的族人以及喜愛原住民文化的朋友，一同相約在花蓮憶起相聚，再次體驗原住民精湛的樂舞展演。此外豐年節活動會場週邊設有原住民特色之手工藝品、美食及農特產及伴手禮攤位等，將販售花蓮縣境內原民手工坊或餐廳業者的特色產品，配合推廣行動支付消費，民眾可透過多元支付方式，輕鬆逛個夠買得方便。

自7月22日至24日盛大登場的「原住民族聯合豐年節」，地點位在縣立體育場旁德興大草坪，因應疫情主場地將設有防疫工作站，展售攤位也將遵照中央流行疫情指揮中心相關規定落實相關防疫措施，邀請大家一起來花蓮安心健康的參與原住民族樂舞盛會，期盼用滿滿正能量為台灣疫情祈福，讓熱愛原住民樂舞的朋友在2022的夏天【憶起相聚Kalingko】。

詳情請上花蓮縣原住民族聯合豐年節粉絲專頁

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1140期》)