如果有一天，墮胎的權利在台灣不被保障，你希望你工作的企業、鍾愛的品牌，為員工提出哪些具體保障，還是顧全大局，暫且觀望？這是許多美國企業正面臨的挑戰。

6月24日，美國最高法院一舉推翻1973年裁定的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）。半世紀以來，女性墮胎得以受憲法保障，但如今，超過一半州恐將跟進禁止。

總統拜登（Joe Biden）痛斥，女權倒退150年，是「悲傷的一天」。不過，墮胎禁令除了象徵女權大開倒車，還代表美國企業的挑戰才剛開始。

「這是高層的額外挑戰，」賓州大學華頓商學院教授史威瑟（Maurice Schweitzer）指出，企業將難以保持沉默，加速參與政治——短期而言，必須決定是否金援跨州墮胎的員工；長期而言，辦公室開設地點、政治獻金捐款對象，以及與員工、客戶和投資者的溝通，都將受影響。

蓋茲：不可接受！大企業紛表態金援員工

墮胎權被逆轉的消息傳出後，商界領袖紛紛發聲。微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）批評，該項裁決是「不公正和不可接受的挫敗」；剛離職的Meta營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）則表示，這項威脅，抵消了女性在職場迄今取得的進步。

包含蘋果（Apple）、迪士尼（Disney）、華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）、高盛（Goldman Sachs）、梅西百貨（Macy's）、Airbnb等，橫跨各產業的多間大企業已出面承諾，員工若離開居住地到外州墮胎，會提供費用補助。

迪克體育用品公司（Dick’s Sporting Goods）則宣布，公司將提供高達4000美元（約合新台幣12萬元），幫員工、眷屬，以及一位協助者支付遠行費用。此前，微軟、Netflix、Nike等業者，早已把墮胎與相關福利，納入公司的健康照護政策。

企業對政治議題的立場，將難以保持沉默

企業出手協助，其實冒著被起訴、與政治人物衝突，並引起客戶或員工強烈反彈等種種風險。市調公司Forrester發現，支持企業有責參與政治、社會議題討論的美國成年人數量，近年確實逐步攀升，但，墮胎權這個議題卻是例外，支持人數較少。

「談到影響品牌的各種議題時，很少跟墮胎權一樣，嚴重涉及個人意見、引起巨大分歧，」該機構研究總監普洛克斯（Mike Proulx）解釋。

曾對「黑命貴運動」佛洛伊德之死表態的許多知名企業，這次卻選擇噤聲，如Target、沃爾瑪（Walmart）、可口可樂（Coca-Cola）等等。

但，一時的沉默，很難當成永恆的選項。

以沃爾瑪為例，6月初股東會上，有投資人呼籲，它身為美國最大私人僱主，應針對禁止墮胎的州，提出潛在風險與成本報告、緩解衝擊計畫。該提案最終被多數股東打槍，不了了之；但，未來類似的投資人提案，只會越來越多，分析師也能在法說會上，一探高層對墮胎的意見。

不僅如此，考量到人力招聘，預計將有更多企業對立法機關發起杯葛，取消政治獻金，或遷移總部、配送中心與工廠位置。因為專注女性健康的塔拉健康基金會（Tara Health Foundation）去年統計發現，逾三分之二受過大學教育的工作者，拒絕去有墮胎限制的州求職。

「（羅訴韋德案的逆轉）會加速企業表態的趨勢，他們會變成政治過程的一部分，」史威瑟說。