台股昨（1日）大跌482.65點，近三個交易日累積重挫千點，讓許多投資人哀號，有網友貼出對帳單訴苦自己慘賠超過5百萬，沒想到留言竟意外釣出「最慘苦主」帳面已損失將近1千萬，引起熱烈討論。

該名網友在PTT論壇上發文表示，「人家總說痛苦是比較出來的，有比我慘的出來安慰我一下嗎？」原Po貼出對帳單證明所言不假，只見他總投資成本高達1500萬，但目前已經賠掉510萬，慘吞34.16%的虧損，讓他不禁哀號，「各位有推薦全台哪間公園環境比較好的嗎？萬分感謝。」

文章吸引許多人分享自己慘賠的經驗，有人狠虧超過800萬，最慘苦主甚至賠掉940多萬的驚人數字，其他網友紛紛留言，「樓上BMW已經虧3台了，不過他殘值可以買8台」、「原來一堆賠錢大戶」、「看大家賠這麼多，我就不痛了」、「這篇好多有錢人，虧損都比別人本金高。」

此外，有人認為，台積電這波崩跌，真的損失慘重，「我也-300多萬，台積電……去X的台積電」、「看來台積電這一波真的帶走很多大戶」、「台積電這波太慘，直接賠到脫褲」、「慘戶應該沒想過台積電會跌成這樣吧，每個接到滿手血。」