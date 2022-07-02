「台股跌破萬五，就要花3000萬買台灣50（0050）」摩爾投顧投資長郭哲榮上個月的豪言壯志掀起熱議，昨日台股大跌逾400點失守萬五，不少鄉民坐等對帳單。周五（1日）郭哲榮在節目兌現諾言曬出對帳單，以每股115元買進261張0050，不過指數一路探低，0050最後收在111.55元，第一天帳面就虧損約100萬。

郭哲榮6月21日在YT頻道「郭哲榮分析師」發下豪語，如果台股跌破萬五，將自掏腰包3000萬買0050，只要敢跌就敢買！他還強調，是要自己花錢買進，要做一個投顧的創舉，且要獲利超過1000萬。

如今萬五失守，郭哲榮說到做到，周五在節目中貼出對帳單，斥資3005萬買進261張0050，入手價115.16元，且為證明真偽，還出示成交時間9點50秒跟52秒。他說，「這騙不了人的，我分析師不能買股票，可是可以買ETF，因為沒有分析師可以影響ETF的股價，最好的證明就是我一買馬上賠100萬」。

加權指數今接連摜破14500、14400點關卡，0050挫至111.55元，他買進的第一天就賠了1,013,823元，獲利率-3.37%。但他表示不難過，也不心痛，「因為我知道我會賺回來的」。