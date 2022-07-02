橋頭地檢署接獲情資，指疑有國內第三方支付業者，協助不法線上賭博娛樂城及假投資詐欺集團等業者進行洗錢，即組成專案小組全力偵辦，拘提25人到案說明。(橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真)

橋頭地檢署接獲情資，指疑有國內第三方支付業者，協助不法線上賭博娛樂城及假投資詐欺集團等業者進行洗錢，即組成專案小組全力偵辦，拘提25人到案說明。(橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真)

橋頭地檢署接獲情資，指疑有國內第三方支付業者，協助不法線上賭博娛樂城及假投資詐欺集團等業者進行洗錢，即組成專案小組全力偵辦，拘提25人到案說明。(橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真)

高雄橋頭地檢署日前會同警方破獲國內首宗第三方支付業者，協助不法線上賭博娛樂城及假投資詐欺集團等業者進行洗錢案件，查獲兩家科技公司洗錢金額初估超過37.6億元，不法所得1億1100萬元以上，檢方拘提25人到案說明，並向法院聲押禁見7人獲准。

橋頭地檢署日前接獲情資，指疑有國內第三方支付業者，協助不法線上賭博娛樂城及假投資詐欺集團等業者進行洗錢，橋檢即組成專案小組全力偵辦。

經專案小組長期蒐證，於6月29日會同高雄市國稅局搜索第三方支付業者兩家科技股份有限公司及疑為幕後金主的42歲蔡姓男子住處等地點，查獲交易帳冊等資料，並拘提蔡男等25 人到案說明。

專案小組調查發現，幕後金主蔡男與蔡姓及賴姓科技公司負責人謀議，由蔡男出資，先指示集團成員成立多家人頭公司，並擔任各人頭公司帳戶的提款車手，待被害人透過科技公司建置的金流付款代收系統付款，由兩家公司匯至人頭公司帳戶內，再由車手提領。

檢方調查，第一家科技公司洗錢方式，自2021年至今，被害人數達31位，涉及洗錢虛擬

帳戶達76個，洗錢金額初估達4億 6000 萬元以上，不法獲利有1100 萬元以上。另一家洗錢方式，自2021年至今，詐欺報案被害人數高達 216位，涉及洗錢帳戶達569個，洗錢金額初估達新台幣33億元以上，不法獲利有1億元以上。

檢方日前拘提25人到案說明，偵訊後，認幕後金主及兩家公司負責人、公司會計、經理、工程師涉犯犯組織犯罪防制條例、洗錢防制、銀行法、三人以上透過網際網路加重詐欺等罪。

檢方漏夜訊問後，認為蔡姓幕後金主、蔡姓、賴姓負責人及公司經理、會計等7人聲請羈押禁見獲准，其餘被告由法官諭知15萬及10 萬不等金額交保候傳。