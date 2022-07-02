曾被前北市議員楊實秋兒子指控企圖性侵的馬來西亞籍31歲歌手丘沁偉，因涉嫌毒品、傷害等案件，遭檢方發布3條通緝，丘男躲藏在北市中山區一家旅館多日，昨日因遲遲未繳清房費，旅館人員只好報警處理，警方到場赫然發現丘是通緝犯，房間桌上還有毒品，當場將他逮捕帶回偵辦。

警方調查，丘沁偉自稱是「熊界天菜」、「暖聲熊男」，2009年來台唸大學，因《我們回家，好嗎》一曲在網路上爆紅，不料，走紅後是非官司不斷，陸續遭人指控借錢拍MV、錄製專輯，事後卻發現都是騙人的，丘積欠不少債務。

丘男曾因持有毒品遭警方查獲，還被前議員楊實秋兒子指控他在交友軟體假冒女生，企圖誘拐楊到旅館性侵，所幸楊極力反抗才沒有得逞。

警方接獲旅館人員報案，到場發現丘男使用別人身分住宿，並一直藉故拖延房費，員警在他的房間內，當場查獲毒品及吸食器，並確認他不僅逾期居留，且被發布3條通緝。

丘男供稱，旅館是朋友幫忙登記的，桌上毒品並非自己施用，而是之前一名男網友帶來、要求與他發生「親密關係」，但最後他拒絕對方，不知道對方竟然沒有將毒品帶走。

警方調查，丘男因涉及個資法、毒品以及傷害等案件，遭士林地檢署等單位分別發布3條通緝。警訊後，將他依毒品、入出國及移民法移送法辦，通緝部份再分別解送歸案。