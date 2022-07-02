近期台灣Omicron疫情緩慢下滑，但是外國的Omicron新變異株BA.4與BA.5強大的免疫逃逸能力導致疫情反彈，造成大量重複感染病例，台灣也出現少量病例。醫學專家指出，BA.4／BA.5這2種較新的毒株有較強傳播能力，但口罩、社交距離等原的防疫手段與加強針疫苗證實仍然很有效，雖然目前其重症率尚未增加，但其中BA.5的變異有向先前Alpha與Delta特徵轉化的現象，趨向攻擊肺部造成更多重症，未來有可能成為新冠疫情以來最糟糕的毒株。
遺傳與基因科學專家艾瑞克．托波爾（Eric Topol）最近發表文章稱，BA.5將Omicron的免疫逃逸能力擴增到全新的高度，遠遠超過Omicron其他變異毒株（包括BA.1.1、BA.1、BA.2.12.1 和 BA.4）。雖然BA.5重症與死亡率並未上升，但其變異方向可能會讓變異趨勢更傾向Alpha與Delta，因此是目前見過最糟糕的Omicron型變異體。
托波爾在報告中說，在多項研究中發現，Ba.5及BA.4是至目前為止對低水平中和抗體反應有最強免疫逃逸能力的變異體。當然目前最關心的還包括BA.5毒性是否更強，或更易引發重症，但是到目前為止有一項倉鼠模型實驗研究，結果BA.4 和 BA.5有較強引發重症的能力，因為它們在肺細胞培養皿中複製傳播速度較其他Omicron變異體快得多。
BA.5最初出現在南非，不久後在葡萄牙出現，目前已在世界各地都檢測得到，包括台灣。它在各國造成影響並不一樣，其中葡萄牙住院人數顯著增加，並成為主要毒株；美國感染比例佔37%，很快就會超過50%成為主要毒株；許多歐洲國家和以色列都不少病例，有各種不同程度的影響，向其他國家傳播的速度也非常快。
從防疫手段來看，托波爾說，N95口罩、社交距離、通風、空氣過濾等措施仍有效，但這些手段因為疫情持續太久，人們因疲憊而逐漸鬆懈。疫苗加強針也有幫助，美國疾管局最近公佈的第4劑加強針對50歲以上的人可以大幅降低死亡率達14倍（與以色列多次的觀察研究結果相近），相當於死亡率降低99%，如果是接種第3劑加強針，死亡率降低了86%。但是美國疾管局擔心的是，目前50歲以上的美國人只有25%打了第4劑。莫德納與輝瑞BNT已開發了Omicron（BA.1）的加強針，還在等美國食藥署批准。而BA.1的加強針對BA.5的效用如何，目前還沒有臨床數據。如果要開發BA.5的加強針，可能還要好幾個月時間。
東京大學的病毒學家佐藤圭（Kei Sato），也指出Ba.4/Ba.5變異體出現令人擔的趨勢，它們的演變方向逐漸向早期的毒株Alpha與Delta靠近，攻擊的部位針對肺細胞，而不是像Omicron其他毒株是針對上呼吸道感染。此外，BA.4/BA.5 病例出現嗅覺或味覺喪失、噁心、嘔吐和腹瀉的可能性更高，臨床症狀持續時間更長，這些現象都更像早期重症率較高的毒株，應該密切觀察其演化動向。
澳大利亞公共衛生專家安東尼．摩爾亦在推特發文引用相關研究指出，BA.5看起來很醜陋，它可能會削弱疫苗在預防感染的所有能力（雖然現有疫苗在很大程度上仍然可以對抗重症）。它不只傳播能力更強，而且對肺組織的入侵能力很可能比BA.1更為嚴重。
根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）序列數據顯示，不同國家的變異體循環和動態都不一樣，目前有多個國家報告BA.2.12.1、BA.4和BA.5同時流行，這表明這3種毒株共存有可能帶來新一輪疫情，其中BA.4/BA.5最具威脅性。另一篇刊登在《科學》期刊的研究論文指出，在英國由Omicron亞型毒株帶來的新一波疫情浪潮正在醞釀。不同Omicron型毒株之間爆發間隔愈來愈短，印證感染過Omicron毒株後並不能有效地提高對重複感染Omicron的免疫力。
換言之，BA.2與BA.1不是新冠大流行的終結者，更非已感染者的無敵星星，未來擴大部署第3或第4劑加強針顯然是勢在必行了。
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