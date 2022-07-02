近期台灣Omicron疫情緩慢下滑，但是外國的Omicron新變異株BA.4與BA.5強大的免疫逃逸能力導致疫情反彈，造成大量重複感染病例，台灣也出現少量病例。醫學專家指出，BA.4／BA.5這2種較新的毒株有較強傳播能力，但口罩、社交距離等原的防疫手段與加強針疫苗證實仍然很有效，雖然目前其重症率尚未增加，但其中BA.5的變異有向先前Alpha與Delta特徵轉化的現象，趨向攻擊肺部造成更多重症，未來有可能成為新冠疫情以來最糟糕的毒株。

遺傳與基因科學專家艾瑞克．托波爾（Eric Topol）最近發表文章稱，BA.5將Omicron的免疫逃逸能力擴增到全新的高度，遠遠超過Omicron其他變異毒株（包括BA.1.1、BA.1、BA.2.12.1 和 BA.4）。雖然BA.5重症與死亡率並未上升，但其變異方向可能會讓變異趨勢更傾向Alpha與Delta，因此是目前見過最糟糕的Omicron型變異體。

美國疾管局公佈第4劑加強針對50歲以上的人可以大幅降低BA.5死亡率達14倍，相當於降低99%，但是美方擔心的是，目前50歲以上的美國人只有25%打了第4劑。（圖／路透）

托波爾在報告中說，在多項研究中發現，Ba.5及BA.4是至目前為止對低水平中和抗體反應有最強免疫逃逸能力的變異體。當然目前最關心的還包括BA.5毒性是否更強，或更易引發重症，但是到目前為止有一項倉鼠模型實驗研究，結果BA.4 和 BA.5有較強引發重症的能力，因為它們在肺細胞培養皿中複製傳播速度較其他Omicron變異體快得多。

BA.5最初出現在南非，不久後在葡萄牙出現，目前已在世界各地都檢測得到，包括台灣。它在各國造成影響並不一樣，其中葡萄牙住院人數顯著增加，並成為主要毒株；美國感染比例佔37%，很快就會超過50%成為主要毒株；許多歐洲國家和以色列都不少病例，有各種不同程度的影響，向其他國家傳播的速度也非常快。

莫德納與輝瑞BNT已開發了Omicron（BA.1）的加強針，還在等美國食藥署批准。而BA.1的加強針對BA.5的效用如何，目前還沒有臨床數據。（圖／美聯社）

從防疫手段來看，托波爾說，N95口罩、社交距離、通風、空氣過濾等措施仍有效，但這些手段因為疫情持續太久，人們因疲憊而逐漸鬆懈。疫苗加強針也有幫助，美國疾管局最近公佈的第4劑加強針對50歲以上的人可以大幅降低死亡率達14倍（與以色列多次的觀察研究結果相近），相當於死亡率降低99%，如果是接種第3劑加強針，死亡率降低了86%。但是美國疾管局擔心的是，目前50歲以上的美國人只有25%打了第4劑。莫德納與輝瑞BNT已開發了Omicron（BA.1）的加強針，還在等美國食藥署批准。而BA.1的加強針對BA.5的效用如何，目前還沒有臨床數據。如果要開發BA.5的加強針，可能還要好幾個月時間。

東京大學的病毒學家佐藤圭（Kei Sato），也指出Ba.4/Ba.5變異體出現令人擔的趨勢，它們的演變方向逐漸向早期的毒株Alpha與Delta靠近，攻擊的部位針對肺細胞，而不是像Omicron其他毒株是針對上呼吸道感染。此外，BA.4/BA.5 病例出現嗅覺或味覺喪失、噁心、嘔吐和腹瀉的可能性更高，臨床症狀持續時間更長，這些現象都更像早期重症率較高的毒株，應該密切觀察其演化動向。

BA.5 is looking ugly, it is likely to erode any remaining ability of vaccines to protect against infection (though vaccines still largely work against severe disease). It is more transmissible and based on its affinity for lung tissue is likely to be more severe than BA.1 — Dr Anthony (Tony) Moore 💉💉💉 (@PerpetualWinger) June 28, 2022

澳大利亞公共衛生專家安東尼．摩爾亦在推特發文引用相關研究指出，BA.5看起來很醜陋，它可能會削弱疫苗在預防感染的所有能力（雖然現有疫苗在很大程度上仍然可以對抗重症）。它不只傳播能力更強，而且對肺組織的入侵能力很可能比BA.1更為嚴重。

英國由Omicron亞型毒株BA.5帶來的新一波疫情浪潮正在醞釀，可能使已有4成重複感染的數字再往上飆高。（圖／路透）

根據全球共享流感數據倡議組織（GISAID）序列數據顯示，不同國家的變異體循環和動態都不一樣，目前有多個國家報告BA.2.12.1、BA.4和BA.5同時流行，這表明這3種毒株共存有可能帶來新一輪疫情，其中BA.4/BA.5最具威脅性。另一篇刊登在《科學》期刊的研究論文指出，在英國由Omicron亞型毒株帶來的新一波疫情浪潮正在醞釀。不同Omicron型毒株之間爆發間隔愈來愈短，印證感染過Omicron毒株後並不能有效地提高對重複感染Omicron的免疫力。

換言之，BA.2與BA.1不是新冠大流行的終結者，更非已感染者的無敵星星，未來擴大部署第3或第4劑加強針顯然是勢在必行了。