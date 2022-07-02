同樣在南寮，又發生遊蕩犬追擊民婦咬傷大腿跌倒必須緊急動手術的憾事，在新竹爆料公社再次引發廣大市民憤怒。

不過才40分鐘，另一位市民又貼出湳雅橋下約九隻中大型遊蕩犬群聚差點攻擊老伯的圖文，但現在網紅市長林智堅早就密室脫逃去選桃園了。

丈母娘的事件發生不到一年，新竹的遊蕩犬看來更加昌旺，智障媒體宣稱他在新竹擁有超甜政績實在太僭越了，感覺水果行的甘蔗西瓜們的白眼都快翻到護國神山上了。

建議英系直隸八旗綠營的林智堅市長競選總部門口種兩株樹，一是枸杞可明目、二是柿子可清肺，一枸一柿，狗仗人勢，至於你媽我就先不問候了。

近親繁殖是執政黨的特質，一面沉溺於自己的謊言，一面為彼此佩戴獎章。新竹市單單一個遊蕩犬問題疏於管理且毫無對策，像在海嘯來臨之前的核電廠，就快大爆炸了。

我建議蔡總統應該呼籲這個世界上必須有一座炸裂過的核電廠以公園堅命名才算真挺。過去一年來。我仔細看完新竹市千瘡百孔的預算書、以及謊話連篇的議會施政質詢，報效新竹市民的時候終於到了。

公園堅視新竹市民的恐懼和生命如草芥，距離選舉還有好幾個月，我會在社群網路這條大街小巷、在眾人面前，把你的國王新衣剝得寸絲不剩，讓桃園市民也開開眼界。

智堅啾咪哦！

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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