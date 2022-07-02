是枝裕和首部自編自導的韓國電影《嬰兒轉運站》，集結宋康昊、姜棟元、裴斗娜、IU李知恩、李周映等超強卡司，其中IU飾演將孩子託付在嬰兒保護艙的母親「素英」一角，是枝裕和曾說自己看了韓劇《我的大叔》後成為IU的忠實粉絲，IU則在近日受訪透露在醬蟹餐廳巧遇導演的往事，巧的是，一年後她接到電影劇本，又在同餐廳和導演面談。

IU在一年前接到《嬰兒轉運站》的演出邀約，不過此前她已在醬蟹餐廳見過是枝裕和，她回憶道：「當時我正和李善均前輩一起吃飯，前輩和導演好像認識，記得我在站在後面一步的位置看著兩位打招呼。」在這之後一年，她收到了電影劇本，且首次面談也在那家餐廳進行，讓她直呼「實在很神奇」、「人與人之間真不知道會發生什麼事」。

IU自認拍戲時較忠於劇本且膽小，不太會即興表演，但是枝裕和很相信演員，也願意接受演員的意見。（圖／翻攝自daum ）

為了詮釋角色，IU在片中頂著一頭乾枯的長髮登場，她表示去年發行專輯《LILAC》期間，為了做造型髮質嚴重受損，電影正好緊接著拍攝，不過打歌期間體重直線下降，讓她相當在意，甚至還跑去問導演，幸好是枝裕和告訴她「素英」日子過得很艱苦，挺適合削瘦的樣子，不過隨著劇情發展，希望她後期能好好吃飯。

IU自認拍戲時較忠於劇本且膽小，不太會即興表演，但在《嬰兒轉運站》片場，每當有演員提出自己的想法，或嘗試不同的演技，導演都會欣然接受，放演員自由發揮，在拍攝「素英」生氣的場面時，導演便告訴她「說什麼都可以」，讓她敞開心門，放膽挑戰。

為了詮釋角色，IU在片中頂著一頭乾枯的長髮登場。（圖／翻攝自daum ）

是枝裕和以及攝影導演洪景杓非常注重光線，IU分享白天的戲大多以自然光拍攝，所以經常看到兩人並排站著等待光線的身影，她坦言不清楚其中差異，只是按照指示，聽到他們說「就是現在」立刻就定位，IU對是枝裕和、洪景杓抬頭仰望天空的身影印象深刻，而最讓她感到最不可思議的是，雖然隨著天氣變化調整拍攝內容，但最終仍按原定計畫殺青，一天也沒有耽擱。

每當扮演不同的角色，IU腦海中都會浮現過去未曾想過的歌詞，瞬間填滿筆記本，「雖然很荒唐，但我在拍攝《嬰兒轉運站》期間，寫下了〈Strawberry Moon〉這首歌。」電影題材沈重，但IU卻寫出一首輕快夢幻的歌曲，連她自己也難以解釋，「與其說角色帶來了故事，不如說是產生了從未觸及過的想法，它喚醒了全新感覺，進而產生了故事。」

演出《嬰兒轉運站》獲得前進坎城影展的機會，IU直呼自己太幸運，不知是否還會有這種機會。 （圖／車庫提供）

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