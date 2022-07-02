台灣餐飲外送平台龍頭之一「熊貓」（foodpanda），針對新會員推出首次訂餐送百元優惠，未料竟成為坑自己的機制。熊貓合作之烘焙工作室老闆小白（化名，34歲）意外發現新會員註冊有BUG，竟以人頭會員「下單給自家、不出貨」方式，3個月狂撈50萬元，熊貓發現異常報警抓人，小白被依《詐欺罪》、《妨害電腦使用罪》送辦。

餐飲外送平台「熊貓」（foodpanda）會員新註冊推出優惠活動，首次訂餐滿100元輸入優惠碼就能現折100元，相當划算，熊貓以此行銷手法擄獲不少民眾。1名烘焙坊老闆小白發現熊貓會員系統藏有漏洞，不但申請許多人頭會員A新客優惠，再全部灌單到自家烘焙坊，接著又不出貨免掉食材等成本費用，以刷卡換現金方式，每月約進帳19萬元、3個月狂撈了50萬元。

最後，熊貓發覺有異報警，揪出不法分子小白，目前對他提告《詐欺罪》、《妨害電腦使用罪》，也立即改善會員申請系統的BUG。

本刊調查，熊貓是德國的外送企業Delivery Hero旗下的網際網路餐飲外送服務平台，2012年在東南亞創立，並在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓和台灣等地營運，由於新冠肺炎疫情席捲全球，也改變民眾生活習慣，目前該平台外送品項從餐點到生鮮雜貨都有，也成為疫情時代竄起的商界黑馬。

會員數即是商業競爭源頭，網路相關產業無論外送平台、遊戲、直播公司都祭出相關優惠，包括會員優惠金或紅包，這也成為不肖份子覬覦目標。除了熊貓的新會員優惠遭濫用、遭合作廠商坑殺，無獨有偶，多家知名廠商也曾遇到類似事件。

2020年10月間刑事局破獲2名男子瞄準知名連鎖零售商全聯所推出的APP會員促銷、推薦贈點活動，故意創立1320個假會員帳號，5個月時間騙取1500萬點，市價約150萬元，且在電商平台「蝦皮」上以8折價格出售。2男被依《詐欺罪》、《妨害電腦使用罪》送辦。

另外，同樣被有心人士盯上的還有咖啡連鎖品牌星巴克，今年5月1日跨國盜刷集團被警方瓦解，夫妻檔主嫌騙取被害人個資後製作出假信用卡，看準星巴克會員人數多、優惠活動多，拿偽卡盜刷購買星巴克會員隨行卡點數，再以「9折換現金」方式轉賣給大盤商，大盤商收取後用低於市價95折脫手變現，該集團一年不法獲利近千萬元。

刑事局日前破獲1跨國盜刷集團，集團騙取被害人資料製作出偽卡，盜刷星巴克點數再變賣換現金，得手近千萬元。（圖／報系資料照）

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