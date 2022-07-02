本土疫情爆發，防疫政策從清零轉為與病毒共存，根據CNEWS匯流新聞網「6月份全國定期調查」顯示，總統蔡英文的施政滿意度為44.9%，已跌破五成；交叉分析顯示，北部民眾及20-39歲的民眾竟對蔡英文的不滿意度較高；至於衛福部長陳時中，雖有56.5%的民眾對他感到滿意，但也呈現下滑趨勢。

根據CNEWS匯流新聞網「6月份全國定期調查」調查發現，蔡英文的施政表現，有44.9%的民眾感到滿意（17.4%非常滿意、27.5％還算滿意），34.9%不滿意（19.1%不太滿意、15.8%非常不滿意），20.2%則無意見。而從長期觀察來看，蔡英文的滿意度呈現一路下滑趨勢，從2月份的58.6%、3月份的53.3%、4月份的50.7%、到6月份的44.9%；不滿意度則呈現持續上升，從4月份的24.5%增加到6月份的34.9%，增加10.4個百分點。

以該民調再作交叉分析，北部民眾及20-39歲的民眾，對蔡英文的不滿意度較高；居住在雲嘉南地區、40歲以上以及民進黨支持者，對她的滿意度較高。

行政院長蘇貞昌的施政則有43.6%民眾感到滿意（13.7%非常滿意、29.9％還算滿意）、37.9%不滿意（17.9%不太滿意、20.0%非常不滿意）、18.5％無意見。

至於衛福部長陳時中的表現，56.5%台灣民眾感到滿意（24.2%非常滿意、32.3％還算滿意）、32.9%不滿意（18.2%不太滿意、14.7%非常不滿意）、10.6％無意見。

該民調是CNEWS匯流新聞網委託精確市場研究，調查日期為6月20至23日晚間，調查對象為戶籍在台閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾，調查共計完成1069個有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.0個百分點。