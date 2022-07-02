女子分享畢業前後的對比照片，引起網友討論。（圖／翻攝自微博）

歲月是把殺豬刀！大陸一名女子分享自己畢業前後的對比照，只見她穿著畢業袍、笑容燦爛可掬，渾身散發出青春洋溢的感覺，而剛畢業的時候，則是穿著風格轉換成較成熟的模樣，看起來時尚又幹練；不料，畢業6年竟然身材走鐘，似乎也不那麼打扮自己，看起來就像是社區裡面的大媽，引起網友討論，不少人驚呼確定這是同個人？

綜合陸媒報導，大陸廣西一名女子分享自己畢業前後的照片，引起網友熱烈討論。女子在大學時代膚白貌美、笑容可人，活脫脫就是個小清新美女。而大學剛畢業的時候還好，只是穿著比較成熟，但都還是會精心打扮，身材也維持的很不錯。

不料，短短6年的時間過去，女子在職場打滾過後，竟然從原本的青春美少女轉變成大媽。原來女子開始工作以後爆肥了6公斤，也漸漸地不那麼注重打扮，穿衣服就是方便舒適，頭髮也都是隨意向後扎起來。

巨大反差讓網友看傻，不少人驚呼歲月真是把殺豬刀。「確定這是同一個人嗎？剛畢業的時候，這位小姐姐絕對算得上是女神級別的，畢業6年直接升級大媽是？」、「仔細看區別不大，可能是歲數增長，加上不會像年輕時那樣狂修圖了，所以顏值回歸正常」、「我大學同學也是，大學時那盈盈一握的小腰，畢業5年聚會，他完全沒從人群中認出對方，起碼胖了25公斤」、「這是從實習生變科長了吧！」

另也有網友表示，這樣的變化蠻正常的，畢竟有沒有好好打扮真的有差，此外，剛畢業的時候才23歲左右，被工作與現實摧殘6年以後，差不多也30歲了，逐漸老化似乎也蠻合理。