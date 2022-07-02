網路上自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，行事作風爭議不斷，先前因為拍謎片《華根初上》引發不少話題，由於常在網路上向正妹告白，讓香草姐姐、皇甫萌熹及吳芸帆等人都與他牽扯在一起，未料昨（1日）又在臉書曝光與一名辣妹相擁的親密合照，讓所有人再次看傻了眼。

鄧佳華先是對「香草姐姐」宜軒隔空頻頻示愛，不過始終未得到對方回應，今年4月更在臉書標註網紅昱萱「皇甫萌熹」，並將感情狀態改為「已婚」，讓女方遭網友砲轟「蹭熱度」，對此，她則是反擊：「我從沒按過同意，也沒叫他發文哦！所以說我蹭流量的，腦子可能不好使」，接著又改和女模吳芸帆掛「穩交」，讓對方曬出對話截圖反嗆：「如果真的想炒作 ，那為什麼我不五月就答應佳華的邀請，一直講我要炒作會比較開心」。

鄧佳華表示兩人正在拍抖音，推測應該只是工作夥伴。(鄧佳華臉書)

沒想到接連引發女方反彈後，鄧佳華似乎毫不在意，昨（1日）又在臉書曬出與一名辣妹的親密合照，該名辣妹身穿紅色連身洋裝，深V剪裁讓一對傲人北半球呼之欲出，還擠出深邃I字型事業線，只見鄧佳華環抱著她，並對著鏡頭露出燦笑，女方則是勾住他的肩膀，看起來關係相當親密，不過鄧佳華寫道「正在一起拍抖音」，看來2人似乎只有工作上的往來。

對此，網友評價相當兩極：「天啊！佳華又要羨慕死很多男人了」、「上輩子真的燒了好香」、「看來只不過又是一個逢場作戲的而已」、「又在殘害國家幼苗了」、「我覺得這女的左手是真的想ㄇㄠ下去」。