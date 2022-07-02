灰狼耗費大量資源換來爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），宣示明年在季後賽捲土重來的決心。然而外界多半不認為這是一筆合算的交易，美媒ESPN專文指出這是灰狼總管的一個豪賭，給灰狼的交易評價只有「D」，爵士則為「A」。

爵士獲得：比斯利（Malik Beasley）、貝弗利（Patrick Beverley）、范德比特（Jarred Vanderbilt）、波馬洛（Leandro Bolmaro）、凱斯勒（Walker Kessler）、4支首輪選秀籤（其中3支無保護）。

灰狼獲得：戈貝爾。

全部加起來是5位球員和4支首輪籤換來1個戈貝爾，這5位球員並非灰狼核心成員，即使送出去損失也不大。比斯利是問題人物，有持槍持毒前科；波馬洛是菜鳥，上季只在垃圾時間出場；凱斯勒是剛來的新秀，一場都還未打過。范德比特上季先發67場僅有場均6.9分，貝弗利只剩最後一季合約1300萬美元，本來就是交易籌碼。

灰狼真正的損失在於4支首輪籤，包含3支無保護的首輪籤（2023、2025、2027）。很少有人值得那麼多的首輪籤，ESPN認為戈貝爾大概值兩支，最多也是3支。問題在於灰狼原本不是爭冠球隊，沒有必要放棄未來性以換取「即戰力」。

先前籃網與火箭的驚天交易案，籃網付出3支未保護首輪籤換來哈登（James Harden），還有4支首輪籤交易權，結果哈登跑了，籃網在季後賽慘敗。快艇、湖人各自犧牲選秀籤換取保羅喬治（Paul George）、安東尼戴維斯（Anthony Davis），也只有湖人成功摘得1次總冠軍。

爵士是這筆交易的贏家，雖然失去防守大將戈貝爾，但是外傳戈貝爾、明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）的關係始終沒有修復。爵士拆掉失和的雙星之後獲得更多可能性，包括補進另一位明星中鋒，或是賣掉米契爾以徹底重建。