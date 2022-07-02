【政新鮮】柯志恩美國置產遭綠側翼圍攻 趙少康曝真相神回一句嗆翻他

國民黨中常會正式徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長後，近來遭外界攻擊在美國置產，她在臉書直斥「側翼動作好快」，自己光明正大。資深媒體人趙少康昨(1日)接受本網節目《政新鮮》訪問時表示，美國置產又怎樣?這跟選舉有什麼關係?「綠營來打妳，表示妳構成威脅了，因為柯志恩條件當然很好」。

趙少康分析，綠營來打妳，表示妳構成威脅了，因為柯志恩條件當然很好，是教育心理學博士、大學教授、智庫執行長，過去當立委表現也很好，所以民進黨覺得說這是個威脅，側翼就開始打她，亂打一通，美國置產又怎樣?現在是全世界置產，這什麼時代了，非要侷限在一個地方嗎?錢是她自己賺的，在哪裡投資是自由，又不是貪汙來的，這跟選舉、忠誠度有什麼關係?跟能不能做好高雄市長，有什麼關係呢?這無聊嘛。

趙少康認為，選舉這種就是看妳怎麼選，選舉是一個說服過程，要告訴、說服選民，柯志恩要加強跟地方連結，更深入了解地方需要，選舉最重要還是一個人的本質，是不是熱情、善良、遠見、有智慧、邏輯感、操守，這樣的人放到什麼地方都是適合的。