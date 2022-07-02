年底台南市長選戰，引發政壇關注。民進黨前立委郭正亮表示，國民黨參選人謝龍介爆發力很強，如果台南市長之戰是一對一，謝有實力拚到45％。此說法引熱議，大批網友對該數字表示震驚，紛紛大喊「加油」，鼓勵謝與藍營千萬不能放棄台南。

郭正亮29日在《中天新聞》節目〈綠也掀桌〉表示，台南市長選戰如果一對一，謝龍介有實力拚到45％。但還要看「虧雞福來爹」林義豐及被網友稱為「地表最強里長」的龍崎區前牛埔里里長陳永和要不要選，如果這兩個人出來選，就大亂了。

郭正亮指出，台南要看有誰登記，因為這些第三勢力還沒明朗。如果真的是一對一，謝龍介確實爆發力很強，有機會衝到45％，這對藍營來講，就算小輸。但郭也強調，其實國民黨應把謝拉到不分區立委，讓他在地方當市議員太浪費了，國民黨需要像謝這些樣的人在立法院。

此說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與《yahoo!新聞》留言：「45％？這數字嚇到我了！但也代表台南國民黨不是沒希望」、「如果真能戰到45%，雖然應該不會贏，但至少讓人民看到國民黨的決心」、「加油！沒有人比龍介兄更瞭台南，該是讓台南變得更好了！台南市民們」、「其實不用選了，台南人很綠的，但還是要對龍介先說聲：加油」、「謝龍介加油！」