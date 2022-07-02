俄軍飛彈攻擊烏克蘭購物中心

有時他們駕直升機，有時則徒步越境潛入俄羅斯。但烏克蘭神秘特戰部隊「薩滿營」（Shaman Battalion）的負責人說，他們的目標始終都是一樣的。

據《動力》（The Drive）網1日報導，他們要讓俄羅斯嘗嘗2014年以來遭侵略的滋味，尤其是今年2月24日以來的慘痛經歷。「你最近可能聽說了購物中心飛彈攻擊事件，」自稱呼號為「薩滿」（Shaman）的男子說，「你絕對聽說過布查（Bucha）屠殺，也聽說了克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站難民遇襲事件。我希望這一切特戰行動馬上就在俄羅斯領土上重現，因為我要讓他們體會，他們給烏克蘭人的感受是什麼。」

身為「薩滿營」負責人的「薩滿」透過Zoom上的通譯說，他們正在執行份內的責任，好實現那目標。

在俄羅斯對烏克蘭全面發動戰爭的過程中，不時有俄境遇襲的照片出現在社群媒體上。「薩滿營」對俄羅斯軍火庫和空軍基地等目標進行廣泛攻擊，今年4 月時，他們甚至大膽駕著烏克蘭米（Mi）-24「雌鹿（Hind）」攻擊直升機低空越界，進入俄羅斯，偷襲位於俄烏邊界北方約25 英里（約40公里）的貝爾哥羅德（Belgorod）儲油設施。

Daring raid inside Russia reportedly by Ukrainian helicopter gunships striking fuel depot in Belgorod, 50 miles from Ukraine’s second-largest city—first airstrike inside Russian territory since invasion Feb. 24pic.twitter.com/XLe4bj18gp — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) April 1, 2022

儘管「薩滿」不願提供秘密任務的細節，但當被問及這次偷襲行動時，嘴角卻浮現微笑。「你知道那貝爾哥羅德煉油廠的爆炸不是結束，」他說，「而只是冰山的一角。」

「薩滿」說，潛入俄羅斯，或是俄軍占領的烏克蘭領土執行特戰任務不是新現象。事實上，早在俄羅斯2014年併吞克里米亞，並入侵烏東頓巴斯（Donbas）後不久，「薩滿營」的特戰任務就展開了。