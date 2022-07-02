不少網友觀看Youtube影片時，都會看到同一則廣告，影片中一名短髮女子正經對著鏡頭說著：「你知道這是什麼嗎？這個東西在亞馬遜......」，由於出現次數太過頻繁，讓許多網友直呼困擾，而這位名為Ellen Lin的女創業家，更是直接拍片開嗆，掀起一波討論熱潮。

亞馬遜創業家Ellen Lin，近來拍攝傳授電商經驗的廣告，因為出現次數太過頻繁，造成不少討論與模仿，但也讓許多網友深感困擾，甚至質疑是Youtube為了要讓網友買Premium的計謀，對此，她則是拍影片反擊：「這個廣告是給想要在亞馬遜上面，做電商創業的人看的，所以如果你沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。

YouTuber鄭呵呵也為此拍攝影片，名為「你知道這是什麼嗎？看看最近的Ellen Pro，為什麼有些YouTube廣告令人厭煩」，並以該廣告為例討論其策略，並分析出缺點及改善方法，沒想到竟釣出Ellen Lin本尊回應，她表示由於人不在台灣，完全不知道網友為何會這樣批評，直到近來才發現廣告預算投放有錯誤，加上風格不適合台灣，才會被大眾誤認爲詐騙，更不忘自嘲：「這陣子出現太頻繁，傷到了大家的眼睛 ，真是抱歉」。

Ellen Lin自嘲「這陣子出現太頻繁，傷到了大家的眼睛 ，真是抱歉」。(鄭呵呵Youtube)

對此，網友紛紛留言：「既然他們都知道怎麽賺很多錢，為什麽不要找專門做廣告影片的公司做個有質感的廣告」、「提昇廣告品質再來投啦」、「我覺得想要賺錢一直狂投廣告會造成別人困擾，反而賺不到錢」。