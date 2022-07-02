《中新網》2日報導，近來大陸多名在央企任職多年、專業技術背景頗豐的高管，到地方黨政系統、尤其是副省級城市履新，受到關注。中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家分析：「這些長期在央企國企任職的幹部，懂專業、懂行業、懂市場，走到宏觀決策崗位，有利於豐富地方幹部隊伍知識結構，提升管理能效。」

《南京日報》報導，6月29日南京市人大常務會通過任命鄧智毅為南京市人民政府副市長（掛職）。公開簡歷顯示，1965年生的鄧智毅是湖南人，曾長期任職金融系統，在大陸央行、銀監會系統工作多年，2018年出任中國東方資產管理股份有限公司總裁。東方資管是中國四大國有金融資產管理公司之一，2016年改制為股份有限公司。

《澎湃新聞》報導，6月24日，瀋陽市人大常委會決定任命周舟為瀋陽市人民政府副市長。周舟是「75後」，1975年4月出生，他曾在通用技術集團內擔任中國汽車工程研究院副總經理、戰略和發展總部總經理、科技創新部總經理等職。通用技術集團是中央直接管理的國有重要骨幹企業。

在大連，此前擔任中國醫藥集團有限公司副總經理的曾兵出任大連市委常委，副市長，大連市政府官網顯示，曾兵為掛職，時間為2年。

報導稱，這些近期從央企到地方黨政部門履新的幹部，都有較高專業技術背景。

公開簡歷顯示，鄧智毅是經濟學博士、博士生導師，先後在湖南大學財經學院、清華大學五道口金融學院、中國人民大學財政金融學院獲得學士、碩士、博士學位，還出版多部金融學著作。目前，鄧智毅在南京市政府的分工也明確為「協助負責投資促進、招商引資、金融、處置金融風險等方面工作」。

在瀋陽履新的周舟是汽車領域專家。重慶廣播電視集團（總台）「重慶之聲」介紹：1994年9月至2003年7月在清華大學分別獲得學士、碩士和博士學位，長期從事節能與新能源汽車性能評價及開發方面的關鍵技術研究，在發動機性能測試評價、汽車節能技術研究、汽車性能開發以及汽車資料庫平臺建設等方面均有深入的研究。

新任大連市副市長曾兵長期在醫藥企業工作，曾任中國生物技術集團公司副總經理，中國醫藥集團總公司(中國醫藥集團有限公司)副總經理，雲南省發展和改革委員會副主任(掛職)，中國醫藥集團有限公司副總經理、董事會秘書。

大陸國資委主管的《國資報告》曾報導，2020年2月6日，曾兵受國務院國資委委派，入列中央赴湖北等疫情嚴重地區指導組物資保障組，連續奮戰了51個日夜。

大陸「高管入仕」、幹部在黨政機關和央企國企之間交流任職頗為常見。早在2006年《黨政領導幹部交流工作規定》，2019年3月施行的修訂版《黨政領導幹部選拔任用工作條例》有明確規定。

《中新網》報導，竹立家表示促進幹部交流一直是人事管理傳統，近些年政商學界之間的幹部交流任職已是常態，特別是在經濟轉型期，這種趨勢會更明顯。央企國企與黨政系統的幹部交流是幹部隊伍培養的需要，也是經濟社會發展過程中，深化經濟改革，提升治理能力的需要。