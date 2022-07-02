泌尿科醫師顧芳瑜表示，先前有位媽媽焦急的帶著約7歲的兒子來看診，直呼「兒子的GG不見了！」而男童脫褲後，也讓醫師驚呼說，真的只看到蛋蛋，生殖器完全淹進去了，雖然不會影響到排尿，但因為男童太胖了，所以生殖器直接「隱沒」在下腹部的脂肪裡面，又被稱作包埋式陰莖。

顧芳瑜日前在節目《醫師好辣》上分享，現在許多家長很保護孩子，常因一些芝麻綠豆大的小事情就跑去找醫師，甚至還有媽媽聽到謠傳「小時候沒有割包皮，會導致生殖器無法發育，長大以後GG就會很小。」而感到非常焦慮。

顧芳瑜表示，之前有位媽媽帶著6至7歲左右的兒子來看診，一進門就看到男童很有福態，就是阿嬤餵好餵滿的那種樣子，而媽媽則在旁邊很緊張地說「弟弟的生殖器好像都沒有發育，是不是小時候沒有幫他割包皮，所以都沒有長出來！」

顧芳瑜透露，聽完媽媽敘述的問題後，他們請弟弟把褲子脫掉檢查，結果一看驚呆，因為只看到蛋蛋，生殖器是完全不見的，好像淹進去了，但還是可以排尿，後來請弟弟躺到診療床上，徒手推開弟弟下腹的脂肪後，結果下秒他的生殖器就露出來了。

顧芳瑜指出，男童的問題跟有沒有割包皮無關，而是因為太胖了，所以生殖器被埋到脂肪裡面去了，而這個狀況就叫做包埋式陰莖。醫師也提醒，一般人在家裡面要測量生殖器的尺寸，應該要先將下腹的脂肪推開，推到下腹部的恥骨下方，然後從恥骨下面量上來，這樣的結果比較準，且很多人照做以後發現尺寸都是正常的。

顧芳瑜也說，台灣成年男性生殖器尺寸平均落在10.5公分左右，而小孩子的部分則會落在4至5公分。醫師也強調，在臨床上來看，割不割包皮是沒有差別的。