氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱芙蓉」今(2日)午將登陸朝廣東雷州半島附近；「輕颱艾利」，則於今夜通過琉球海面。兩者之間距離太遠，不致有「雙颱 (藤原)效應」，亦無直接襲台的機率。最新歐洲模式及美國模式模擬皆顯示，未來第8至10天菲律賓東方海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，應續密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至下週二(2至5日)，台灣在雙颱之間，各地雲量增多，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣(南部、東南部)以及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹…)及氣象局的特報。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週三、四(6、7日)「太平洋高壓」仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹…)的發生。下週五(8日) 「太平洋高壓」逐漸增強，晴朗炎熱，午後對流減弱、範圍縮小，大部分在山區。