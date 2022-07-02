台灣女星蔡黃汝14年前在豆花攤打工，清新甜美外貌頗受歡迎，之後便以「豆花妹」外號踏足演藝圈，近年來她成功轉型演員，不料日前卻在IG上傳黑白照，引來網友替她憂心，昨(1)日深夜再度發文，坦承同住30年阿嬤過世，情緒崩潰寫下：「嬤只是躲起來？還是偷去遠方旅行！怎麼不帶上我一起……。」

蔡黃汝日前才在IG放上「停」的照片，宣布狀態不好停更社群。7天過後，豆花妹才公布阿嬤死訊，她感嘆「怎麼陪伴三十多年住一起的嬤，說不見就不見了。嬤只是躲起來？還是偷去遠方旅行！怎麼不帶上我一起，好壞…」如今只要一闔眼就會浮現奔波後事的畫面，不禁想問候最愛親人「嬤在那邊還好嗎？」

蔡黃汝經歷過親人離世後，才知道所謂「大人」以及何謂「堅強勇敢」，她表示「從小最怕的那通半夜來電，沒睡的我直奔醫院的路上，上氣不接下氣拼了命和生命沙漏搶時賽跑」，沒想到那股心慌如今變成現實，她吐露「老早想過這天終將來臨，只是不願長大面對」，但因為知道阿嬤會捨不得放下，因此這次不會哭，接著強調「這次的勇敢，是用對妳的愛的力量撐著到最後」，也會用阿嬤唯一「黃」家姓氏名活著。

隨後她也PO出一張掩面痛哭照，見狀網友也幫她打氣，「加油，阿嬤一定很驕傲」、「她用了另一種方式陪伴妳、守護妳，要堅強喔」、「我們都很堅強 也要持續堅強 因為我們長大了」、「生老病死是人生必遇見的事，只能調適自己心情」另也有人分享「至親離開的時候反而哭不出來，因為心底不願承認」引來眾人淚崩。