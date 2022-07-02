大都會先發投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）即將回歸，他本周在小聯盟2A的震動小馬隊投完第2場復健賽之後，掏腰包拿出7000多美元（新台幣20.9萬）請全隊享用海陸大餐！當晚球員們驚喜地發現桌上有帶骨肋眼牛排、菲力牛排、龍蝦等好料，薛爾瑟微笑對媒體說：「是的，他們今晚吃得很好。」

薛爾瑟這類頂尖大聯盟選手，通常只有投復健賽的時候才會出現在小聯盟。依照大聯盟球隊的習慣，每場賽後都有東西吃，主場球隊吃得更豐盛一些。這些借用小聯盟賽事來復健的大聯盟選手，也會自主出錢給小聯盟弟兄加菜。薛爾瑟是世界年薪最高的投手，請客當然不能寒酸。

美媒FOX體育報導，這頓大餐是在球隊更衣室裡面吃的，一般小聯盟賽後餐點只放在一張大摺疊桌，薛神加菜的當晚用了4張桌子才夠放。此外每位球員發現當天有人在發送AirPods（蘋果無線耳機），每人都有一個，被告知是「薛爾瑟送的」。原本薛爾瑟的其中一個綽號是「瘋狂麥斯（Mad Max）」，現在他可能會被稱為「好人麥斯（Kind Max）」了。

薛爾瑟本季年薪4300萬美元是全聯盟最高，他的前東家國民隊合約包含延後付款，每年1500萬美元可以一直領到2028年，所以他今年實際上的薪水收入是5800萬美元。