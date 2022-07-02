縣市首長選舉將在年底投票，引發各界關注。一份最新民調指出，在「縣市首長滿意度暨網路政治板塊調查」中，六都首長以新北市市長侯友宜滿意度68.28％奪冠、高雄市市長陳其邁61.74％第二、台中市市長盧秀燕52.24％第三。此消息引熱議，大批網友盛讚侯在各大民調戰無不勝，實力令人「五體投地」。

根據《菱傳媒》昨日（1）公布，委託皮爾森數據負責執行的「首長滿意度暨網路政治板塊調查」，結果顯示，在六都首長方面，侯友宜以滿意度68.28％奪冠、陳其邁以61.74％排第二、台中市長盧秀燕52.24％第三，台南市市長黄偉哲則以49.49％第四；而陳其邁和盧秀燕在黨內的支持者當中，滿意度都分別超過9成。

該調查於2月22日至6月25日進行，針對19個縣市20歲以上的網路人口進行民意調查。調查內容包括首長施政滿意度，從防疫作為、醫療環境、治安、經濟就業、觀光旅遊、環保、教育等8大施政面向進行滿意與否調查，以及各政黨在各縣市的支持度進行調查。總計完成有效樣本達43366份。

侯友宜民調再度奪冠的消息，掀起熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》與《yahoo新聞》留言：「侯友宜真的太猛了！不管什麼民調，好像從來沒看過他不是冠軍的」、「綠營怎麼夾殺都殺不到侯友宜！這實力……只能五體投地了」、「侯友宜真是藍營清流」、「身為高雄市民，針對這份民調真的得向全台灣道歉」、「死忠的果然很多，看高雄就知道」。