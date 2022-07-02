北京外國語大學國際關係學院教授王朔2日在大陸《環球時報》撰文指出，這個夏天，經濟停滯性膨脹風險迫近，西方政客忙著謀畫地緣政治，鼓噪圍堵中國。但民主制度的失靈、菁英與民眾的對立以及發展動力的缺失，尤其是當下的滯脹風險，歸結到底是西方自身出了問題。政客想藉由簡單粗暴地甩鍋給中國，撇清責任，但沉溺於新現實主義的陷阱終歸於事無補。是到了理智面對現實的時候了，無論對哪國而言，搞好民生才是正道。

王朔表示，本周西方國家領導人忙著連軸開會，G7峰會和北約峰會相繼召開，討論俄烏衝突。同時，多國通膨水準居高不下，歐洲民眾不滿能源、糧食等基礎商品價格快速上漲，向政府施壓，英法等多國工會抗議，「不滿之夏」正在蔓延。

很顯然，西方政客與民眾之間的利益訴求存在巨大差異，背後是通膨不斷高企和經濟增長日漸低迷的現實，更顯現一種戰爭綜合疲勞症。以致經濟學家擔心，西方很有可能重現20世紀70年代的滯脹，並引發更嚴重的社會後果。

所謂滯脹，就是物價上漲，但經濟停滯不前。主要原因一個是供給不足導致產能減少；一是經濟政策不當。目前，美國和歐元區的通膨都已超過8％，英國通膨甚至超過9％。美國銀行預計，從明年開始美國經濟出現衰退的可能性為40％，明年下半年增速將放緩至接近零，野村證券、德意志銀行、摩根士丹利等多家金融機構也發出類似警告。歐元區財政部長會議負責人近期公開承認，歐元區經濟存在衰退風險。

王朔認為，經濟學家的擔憂不是空穴來風，其可能帶來的現實問題也並非表面上那麼簡單。

首先，宏觀政策調控恐將失靈。近期，美聯準和英格蘭銀行已經數次加息，歐元區也決定提前結束債券購買計畫並進入加息通道，以期遏制快速增長的通膨。但問題是，當前的通膨屬於成本推動型，也就是一般所說的輸入型通膨，更多是因為當前產業鏈受阻以及能源、原材料價格上漲所帶來的，能源和原材料的剛性需求很難因為貨幣供應量的減少而減少。

同時，貨幣政策收緊將提升企業的融資成本，推高債務水準，進而降低政府財政刺激的效果，抑制新冠肺炎疫情後復甦艱難的經濟。這就像是一個水龍頭在加水，另一個則在放水。政府的宏觀調控將陷入兩難，壓住通膨就會扼殺增長，保住增長就會推高通膨。

其次，社會分化將進一步加劇。國際救援組織樂施會近期的報告稱，新冠肺炎疫情暴發以來，平均每30小時新增一名身家超10億美元的億萬富翁，而幾乎每33小時就有近100萬人陷入極端貧困。事實上，通膨對不同社會階層的衝擊效應存在巨大差異，尤其是糧食、能源價格暴漲，對普通民眾影響極大，這無疑會進一步加劇貧困和不平等現象。

再次，政治民粹化將進一步凸顯。社會層面的變化必然會反映到國家的政治生活中，最終反映到民眾的投票選擇上。

以法國剛結束總統和議會選舉為例，相比2017年，俄烏衝突背景下這次法國大選投票率更低，極左和極右勢力占據半壁江山，傳統左右大黨慘澹收場，民粹主義再一輪興起已是事實。這種政治對立標誌著西方民主政治恐將進一步陷入制度性危機。