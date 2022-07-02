中央氣象局預報，今天起至8日，台灣受低壓帶影響，天氣不穩定，全台防大雨，尤其中南部雨勢明顯，沿海活動也應小心長浪。

氣象局說，受低壓帶影響，水氣增多，全台天氣不穩定，中部、花東地區、南部地區及恆春半島不定時有短暫陣雨或雷雨；南部地區及恆春半島下雨時間較長、範圍較廣，北部及東北部午後也有局部短暫雷陣雨，各地山區午後可能局部大雨。

氣象局上午近8時，發布桃園及馬祖地區大雨特報。

氣象局預報，今天白天中部以北高溫攝氏32度、33度，其他高溫約30度、31度，沒下雨時天氣仍較悶熱。

氣象局預測，8日前仍受低壓帶影響，大氣環境較不穩定，雨勢大致由南往北遞減；明天及4日，南部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，中部及花東有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部午後有局部短暫雷陣雨；5日至8日，中南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，東部有局部短暫陣雨，北部及東北部午後有雷陣雨。

目前海面上有2個颱風都不會朝台灣來，氣象局觀測，颱風芙蓉今天清晨距離鵝鑾鼻西南西方930公里，往西北朝廣東方向前進；颱風艾利今天清晨在鵝鑾鼻東方1040公里處，朝北北西往琉球群島方向移動。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中也提到，台灣在雙颱間，各地雲量增多，偶有局部短暫降雨機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南部、東南部及午後的中部以北，皆有明顯降雨機率，應注意氣象局「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹）的特報。

颱風雖然對台灣無直接影響，但沿海易有長浪，氣象局也發布長浪訊息，提醒在中南部、宜花東、蘭嶼綠島及金門、澎湖海邊活動的民眾注意安全。

氣象局表示，今天清晨屏東鵝鑾鼻及小琉球出現2至3公尺的浪高。（編輯：張芷瑄）1110702