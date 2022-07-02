德誼數位慶祝18周年慶，本月即推出眾多活動回饋消費者，包括德誼會員單筆消費滿3000元，即有機會以1元抽中MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch等明星商品，買MacBook即贈送近5000元超值好禮，成為德誼會員，再享遠傳幣雙倍回饋，另更攜手肯德基、必勝客、星之夢幻島手遊、OMIA線上課程等品牌，推出好吃好玩跟有趣課程的超值優惠。

現買指定款MacBook搭購AppleCare+服務專案即享好禮2選1，可選擇指定配件購物金1500元或是價値近5000元的超值大禮包。（德誼數位提供）

現買指定款MacBook搭購AppleCare+服務專案即享好禮2選1，可選擇指定配件購物金1500元或是價値近5000元的超值大禮包，內含防震電腦包、電腦鍵盤膜、螢幕保護貼、多功能集線器，另MacBook Air全系列舊機鑑價金額再加碼10%，買MacBook全系列贈送科技易即通試用1個月，德誼會員登錄商品序號再加碼遠傳幣雙倍送，最高達2.6%回饋。

蘋果知名周邊品牌同慶徳誼18周年， UAG、Moshi、SwitchEasy 全系列配件享有8折優惠。（德誼數位提供）

而購買指定款iPhone13，即贈指定款保護殼或螢幕保護貼，若搭購DE Care行動裝置保險2年，再加碼贈送價値上千元的快速充電組，若僅購買指定保護殼加保護貼，即贈送科技易即通1年，享有免費線上專屬諮詢，還有買知名周邊品牌UAG、Moshi、SwitchEasy全系列配件，還可享8折優惠，若攜碼搭配指定方案，還享有5G飆網吃到飽並現折1萬7000元。