暑假終於來臨，又是學生可以宅在家的好時候，各大電腦廠商也趁著即日起到下周一（4日）前、在台北世貿中心一館舉行的台北電腦多媒體展搶一波商機，像宏碁就主推學習專用大螢幕筆電Aspire 3文書機，以及熱銷的Acer Nitro 5電競筆電下殺，華碩也帶來二合一電競筆電ROG Flow Z13及 ASUS TUF Gaming F15登場。

宏碁Aspire 3（A317-57），原價2萬1900元，展期下殺1萬6900元。（宏碁提供）

宏碁Nitro 5電競筆電，定價5萬1900元，另有優惠款定價3萬9900元起，台北電腦多媒體展展期享限時加碼特惠。（宏碁提供）

宏碁的Aspire 3具備15.6吋霧面窄邊框大螢幕，內建8GB RAM、512GB SSD，搭載Intel Core i5處理器，180度軸承使用上更靈活，展期間推出下殺價以外，登錄送200元即享券，還有全新15.6吋Nitro 5，搭載最新第12代Intel Core i7處理器、採GeForce RTX 3060顯卡，展期享限時加碼特惠，登錄送500元即享券同時買指定筆電即抽 LG 65吋電視螢幕、Apple Watch Series 7、三星Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機、Predator電競椅。

華碩ROG Flow Z13二合一電競筆電，定價4萬9999元，購機即贈ROG金屬模型。（華碩提供）

華碩TUF Gaming F15電競筆電，定價3萬9900起，購機即贈ASUS硬殼包。（華碩提供）

華碩就帶來了1.1kg、1.2cm的超輕薄二合一電競筆電ROG Flow Z13，搭載Intel Core i7-12700H處理器、NVIDIA GeForce RTX 3050顯卡，以及MUX獨顯直連開關、5200 MHz LPDDR5記憶體，16:10 Full HD 120Hz螢幕、支援Adaptive-Sync，並擁有Dolby Vision HDR和500 nits峰值亮度，配上後方支架可展開至多170°，能享受更佳的視聽與遊戲情景體驗，購機即贈ROG金屬模型；另有靈感源自機甲動漫的TUF Gaming F15電競筆電，搭載第12代Intel Core i7-12700H處理器及最高 NVIDIA GeForce RTX 3060顯卡，還有專為FPS遊戲而設的15.6吋FHD 144 Hz螢幕，買即贈ASUS硬殼包。