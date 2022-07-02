1名網友在臉書《員林區域-公益資訊站（員林市，花壇，大村，田尾，永靖，社頭，埔心，溪湖，埔鹽）》發文，今（2日）晚上20點至23點請勿進入豐田駕訓班，晚上9點將舉行送煞儀式，屆時請民眾盡量避開在山腳路五段往南至76號道路往鹿港海口等路段出入。

彰化員林7月2日晚上20點至23點將舉行送肉粽儀式，請民眾盡量門窗緊閉，避免外出。（圖／員林區域-公益資訊站「員林市,花壇,大村,田尾,永靖,社頭,埔心,溪湖,埔鹽」）

原PO在臉書社團《員林區域-公益資訊站（員林市，花壇，大村，田尾，永靖，社頭，埔心，溪湖，埔鹽）》以「里辦公處重要通知」發文，7月2日晚間8時至11時請勿進入豐田汽駕班，有家屬舉行送肉粽儀式，正確送肉粽時間為7月2日21點送肉粽，走山腳路五段往南至76號道路往鹿港海口方向，敬請里民在今晚9點到10點間，避免在山腳路出入，特此告知！

據了解，當地 1名租屋阿伯在租屋處輕生，家屬為了祈求「亡者安息、存者安心」，明晚將在里內將舉辦送肉粽送煞儀式，送煞時請民眾配合門窗緊閉，外出時盡量避開儀式時段或經過該重點路段。

附近居民表示，由於今晚送煞路線為交通頻繁地段，鄰近中州科大，大慶商工，東山國等3所學校；東山、林厝派出所；鎮興廟、天化宮及麒麟巷第一公墓納骨塔，儀式將從喪家開始進行，時間從晚上8點開始，接著沿路往山腳路五段往南至76號道路往鹿港海口方向，屆時請生人迴避。

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