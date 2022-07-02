年底的桃園市長選戰，藍綠白市長參選人都已底定。其中國民黨參選人張善政近期被說選舉作風老派、不瞭解桃園，也有名嘴說他愁容滿面，對此，他昨(1日)在臉書曬出一張「打鼓」照片，並問網友們「你看我打鼓的模樣，像是他們所說的嗎？」

張善政1日在臉書談到，最近有人說他選舉作風老派、不瞭解桃園，也有名嘴說他愁容滿面、缺乏魅力熱情，因此有熱心朋友很著急的說，趕快告訴他們「是因為他們不瞭解你，你不是這樣的！」

對此，張善政引用樂團五月天歌曲《倔強》歌詞，「逆風的方向更適合飛翔，我不怕千萬人阻擋，只怕自己投降。」並曬出一張自己打鼓的畫面表示，「你看我打鼓的模樣，像是他們所說的嗎？桃園的朋友有機會我們也一起來組個Band好嗎？讓桃園搖滾一下，我不當主唱，而是你們的身後默默付出的靈魂鼓手！」

有網友則是留言表示，「無需在乎那些側翼的攻擊還是做自己」、「慢工細活，是經典之作的前奏」、「哈，只有自己最了解自個兒，笑罵任由人，努力衝刺吧」、「走出自己的風格，創造一個屬於自己的步調」。