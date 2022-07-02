數學沒學好恐吃虧！國外一位網友分享，去披薩店買9吋大披薩，店家說賣完了，改給他2個5吋小披薩，然後還說他免費賺了1吋，乍聽之下好想特別划算。不過，如果用數學來計算卻會發現虧大了，因為9吋披薩的面積大約是63.62平方英吋，但是1個5吋披薩卻只有19.63英吋，就算給了2個也才39.26英吋，將計算結果如實告訴店家後，瞬間讓對方啞口無言，改給他4個5吋披薩。

國外一位網友近日在推特上發文說，他想買一個9吋的披薩，店員卻以9吋披薩供應量不足，而給他2個5吋的披薩，還說「多的那一吋是免費送你的！」讓他覺得很不對，希望對方通知店長來處理。

I ordered a 9-inch Pizza.

After a while, the waiter brought two 5-inch pizzas and said, the 9-inch pizza was not available and he was giving me two 5-inches Pizzas instead, and that I am getting 1 inch more for free!

I requested the waiter to call the owner.

1/3 — roychandan (@cretiredroy) June 30, 2022

該網友表示，用數學「圓面積公式」來計算的話，一個9吋披薩的面積約是63.62平方英吋，而1個5吋披薩的面積則是19.63平方英吋，因此就算店員給了他2個，總共也才39.26平方英吋，遠小於9吋的披薩，非但沒有所謂的免費送1吋，反而超虧的。

該網友指出，店長聽完無話可說，最後給了他4個5吋的披薩，這樣的結果也讓他大呼「大家要認真對待數學啊！」而這篇貼文也大爆紅，吸引了近18萬人狂讚，也有3.4萬人轉發。「太讚了！愛慘這個解釋」、「酷斃了兄弟」。

不過，有人大讚原PO解決披薩的千古難題，也有網友則認為披薩不是扁平的圓型，反而比較像是圓柱體，也許大披薩會比較薄，也有可能小披薩會比較厚，若單純以平面的面積來計算，其實有失精確。不少台灣網友則說，「數學老師看到肯定會說，大家再說學數學沒用啊」、「虧不虧很難說，還要看看上面佐料的用量」。