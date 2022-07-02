日媒認為，在自動駕駛、人工智慧（AI）等下一代技術核心的先進晶片製造，沒有晶圓代工龍頭台積電和荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）就無法生產，也就是說，先進晶片被全球唯二的兩家企業完全寡占。還稱，果粉拿在手裡的iPhone，就是在如此不穩定的供應結構下做出來的。

日經新聞報導，作為自動駕駛等下一世代技術核心的先進晶片製造，開始被全球兩家企業寡占，就是台灣台積電和荷蘭ASML。沒有這兩家公司，世上的尖端產品將無法生產。對於競逐技術霸權的美中兩國來說，勢必帶來重大影響。

如今台積電與ASML推進全球半導體產業重大變革，因為競爭對手被甩在後頭，尤其在自動駕駛和人工智慧（AI）等持續成長的領域上，這兩家公司的寡占情形將會更加顯著。

報導指出，以蘋果熱賣的iPhone 13為例，生產iPhone 13晶片所需的半導體設備，全世界只有ASML獨家供應，其研發的「EUV（極紫外光）微影設備」才能做的出來，全球市占率100%；而能使用EUV機台，擁有高良率、可穩定生產先進晶片的企業，目前幾乎僅有台積電一家，市占率高達92%。果粉拿在手裡的iPhone，就是在如此不穩定的供應結構下做出來的。

韓國三星為打破台積電獨霸局面，三星副總裁李在鎔6月中旬急赴荷蘭，拜會ASML執行長Peter Wennink，希望能取得更多EUV設備。熟知內情的業界人士透露，「三星先進製程良率一直無法提升，感到非常焦慮。主要客戶訂單不斷流失，近一年撐得很辛苦。」

EUV設備相當昂貴，一台要價3～4億美元，去年出貨量僅有 42 台，其中大多數出貨給台積電。日經估明年ASML出貨量，台積電將占約 90 台、三星約40台，英特爾可能數台左右。