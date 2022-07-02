台中市霧峰區四德路某房仲門市2021年4月中旬，一名40歲左右的陳姓房仲，疑因與公司巫姓同事發生口角衝突，又懷疑女友和巫男搞曖昧，竟持改造手槍進入店內朝巫男開3槍後逃逸，幸因火藥量不足又射偏，未造成傷害，一審陳男遭依殺人未遂罪判8年2月，二審認陳有殺人直接故意，維持原量刑，仍可上訴。

根據警方調查，陳姓男子因懷疑前女友跟巫姓男房仲有曖昧，竟持槍到辦公室先對巫男嗆聲，接著拿出改造手槍開槍，此舉驚動在辦公室工作的其他同事，還有人直接表示「不要這樣！」

但陳男的改造手槍火藥量不足又射偏，導致子彈射出去後直接掉落，無人受到槍傷，只有巫男耳朵有擦傷；陳男見狀想再開一槍，被一旁的男子阻止，隨即逃出辦公室。

陳嫌事後持涉案槍枝向警察機關投案時，遭警方當場逮捕，依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

台中地院一審時，陳否認殺人未遂，辯稱當時情緒失控，只有朝巫右耳射擊，而不是瞄準致命部位，但法官認為，陳近距離朝巫男開槍並接連射擊，顯有殺人不確定故意，依恐嚇、槍砲及殺人未遂等罪判8年2月。

陳男不服上訴，台中高分院法官認定，陳男已具有直接殺人故意，審酌陳因感情糾紛就近距離朝巫男頭部開槍，對社會治安危害巨大，維持一審原量刑。