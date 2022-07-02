根據台灣證券交易所統計，7月4日計有鴻海(2317)等26家上市公司除息，影響指數49.46點。
26檔除息股票包括：聯華食(1231)、宏益(1452)、鴻海、國巨(2327)、鴻準(2354)、友達(2409)、圓剛(2417)、創見(2451)、盟立(2464)、華票(2820)、國泰金(2882)、日電貿(3090)、瑞鼎(3592)、智易(3596)、瑞智(4532)、正文(4906)、立積(4968)、三星(5007)、達興材料(5234)、富爾特(6136)、同欣電(6271)、全國電(6281)、永豐實(6790)、政伸(8481)、欣高(9931)、好樂迪(9943)等。
其中，鴻海市值減少約720億元，占發行量加權股價指數約23.37點，國泰金市值減少約460億元，占發行量加權股價指數約14.94點，前述26檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約49.46點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。