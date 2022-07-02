根據台灣證券交易所統計，7月4日計有鴻海(2317)等26家上市公司除息，影響指數49.46點。

26檔除息股票包括：聯華食(1231)、宏益(1452)、鴻海、國巨(2327)、鴻準(2354)、友達(2409)、圓剛(2417)、創見(2451)、盟立(2464)、華票(2820)、國泰金(2882)、日電貿(3090)、瑞鼎(3592)、智易(3596)、瑞智(4532)、正文(4906)、立積(4968)、三星(5007)、達興材料(5234)、富爾特(6136)、同欣電(6271)、全國電(6281)、永豐實(6790)、政伸(8481)、欣高(9931)、好樂迪(9943)等。

其中，鴻海市值減少約720億元，占發行量加權股價指數約23.37點，國泰金市值減少約460億元，占發行量加權股價指數約14.94點，前述26檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約49.46點。

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26檔7／4除息 大盤蒸發49點
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