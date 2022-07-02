交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處轄內台灣好行「東北角台灣好行-黃金福隆線、壯圍沙丘線、宜蘭東北角海岸線」三條路線，今年特別推出「九份懷舊旗袍體驗」與「壯圍牛頭司小學堂」讓民眾可以親近大自然與牛互動體驗套票，並舉辦搭乘好行填寫問卷抽獎活動，邀請民眾一起來搭乘好行響應活動，還可以更加瞭解三條好行路線上的熱門景點！

▲外澳九號咖啡。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

即日起至10月10日止，只要搭乘東北角台灣好行，掃描車上的手拉環QR CODE填寫好行路線上的相關問題，就有機會抽中黃金福隆線的九份神隱國度住宿套票組、購物中心禮券500元以及東北角海岸線下午茶套票組等多項好禮，活動辦法請上官方臉書「東北角之友」粉絲活動專頁參閱。

▲壯圍牛頭司小學堂，親近大自然與牛互動。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

除了線上抽獎活動外，今年東北角台灣好行亦與沿線周邊商家合作，包含黃金福隆線：九份老友號芋圓、山城美館、黃金咖啡、舟遊天下、就是百分百租車、古道情懷鐵馬出租，壯圍沙丘線：壯圍穀倉、蘭陽博物館、頭城農場、Hito石花凍、The Bread & Butter Bakery，宜蘭東北角海岸線：窯籃曲義式烘焙餐廳、賞鯨烏石傳奇、蘭鯨號、海盜衝浪、喬治衝浪等眾多商家，皆提供商品消費折扣優惠，只要民眾搭乘「東北角台灣好行」至商家消費時出示好行巴士票根即可享有優惠。多重好康就是要你從早玩到晚，一同來探索奇幻東北角！

▲2022福隆沙雕季，現正舉辦中。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

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