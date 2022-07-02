台股週五收在14343.08點，統計單週台股跌幅高達-6.27%，指數下挫960.24點，平均日成交金額2588.94億元。累計今年以來，加權指數重挫3875.76點，跌幅已超過兩成，達-21.27%，OTC指數更是大跌-27.16%。雖然指數大跌，但本土法人本週依舊用行動力挺台股，自營商連續第二週買超台股40.83億元，投信也法人持續回補54.62億元，僅有外資撤出400.54億元，且連續4週站在賣方，三大法人合計單週賣超305.1億元。統計今年來，外資賣超台股金額已高達9530.2億元，持續刷新單年歷史新高，自營商亦賣超1489.86億元，僅有投信法人逆勢買超1468.33億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，台股近期快速下跌主要是反應電子業庫存調整和消費需求下滑，以及美國第一季GDP終值遭到下修，經濟成長動能放緩疑慮再起，加上聯準會持續快速升息、通膨居高不下、能源價格位於相對高檔等狀況仍未改善，使得整體投資信心明顯不足，指數持續改寫今年新低，甚至來到18個月低點。就技術面來看，指數仍處於築底型態，近期仍將維持大幅震盪築底走勢，短線須觀察量能、融資等籌碼面訊號。

安聯投信台股團隊則表示，庫存調整帶來獲利下修風險也在持續發酵；此外，近期市場也出現大幅提前反應電子業下半年基本面可能不盡理想的預期，如6月終端需求明顯下滑、電源管理IC(PMIC)等從供應緊俏轉為跌價等。一連串連鎖效應下、出現連日較大跌勢、加速趕底走勢。在各個產業上，則是持續出現風格轉換、從基本面預期最差的先跌、之後再輪到部分產業因籌碼面鬆動、面臨補跌及多殺多等狀況。

安聯投信台股團隊認為，現階段台股仍將持續主要反應總體經濟面的不確定性，維持風格持續轉換、邊走邊看，等待聯準會有沒有釋出穩定市場信心的重要訊息。

賴正鴻建議，近期操作不宜躁進，可留意底部型態出現之優質個股。不過就中長線角度來看，今年科技業庫存調整時程提前發酵，進入年底之後反而可能不會有庫存調整問題，而是由年底消費旺季包括雙11、聖誕節、農曆新年等，帶動一波旺季拉貨潮。