台東熱氣球嘉年華今天在鹿野高台揭開序幕。（莊哲權攝）

台東熱氣球嘉年華今天在鹿野高台揭開序幕。（莊哲權攝）

台東熱氣球嘉年華今天在鹿野高台揭開序幕。（莊哲權攝）

台東熱氣球嘉年華今天在鹿野高台揭開序幕。（莊哲權攝）

台東熱氣球嘉年華今天在鹿野高台揭開序幕。（莊哲權攝）

走過兩年的艱苦疫情，由國家隊 Hello-Kitty造型球領軍，20顆熱氣球在上萬名觀眾的熱情參與繽紛升空，為今年的台東熱氣球嘉年華揭開序幕，縣長饒慶鈴說，在疫情最辛苦的時候，台東縣政府仍堅持舉辦，希望為大家帶來滿滿的正能量。

清晨4點天還沒亮，人潮、車潮已經向台東鹿野高台湧入，5點半左右，1顆顆熱氣球在晨曦中如沉睡的巨人甦醒過來，上萬名觀眾在草原上引頸期盼今年夏天最美的風景，6時許，10多顆熱氣球在眾人的歡聲中升空自由飛，把台東的天空妝點得繽紛璀璨。

疫情以來最大規模 台東熱氣球嘉年華繽紛升空

台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華邁入第12年，即使在去年、前年疫情最辛苦的時候，台東縣政府仍堅持辦理，為台灣帶來正面力量，今年主題是為台灣加油，今天開幕式共有20顆球在天空或在地面，希望為大家帶來滿滿的正能量，也感謝10幾位來自世界各地的飛行員，要為觀眾帶來最美麗的45天。

民眾說，原本擔心受到颱風外圍環影響會下雨，沒想到竟然是好天氣，運氣真好。但也有觀眾抱怨，造型球都擺在後面，看不到也拍不到，是美中不足的地方。

台東縣政府表示，熱氣球光雕音樂會除了今天晚上在鹿野高台開幕，及8月15日晚間7時的閉幕外，每周五分別於成功三仙台（7月8日上午4時）、池上大坡池 （7月15日晚間7時

）、知本溫泉區（7日22日晚間7時）、太麻里曙光園區（7月29日上午4時）及台東縣立體育場（8月5日晚間7時）登場，其中體育場場次更將首次以無人機搭配熱氣球共同展演。