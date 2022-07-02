吳姓男子在嘉義縣民雄鄉倉庫成立電動自行車改裝工作室，不但請印尼移工幫忙改車，也透過臉書、抖音等社群軟體刊登廣告。（嘉義專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

查緝人員依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法將吳男及5名參與移工送辦。（嘉義專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

查緝人員依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法將吳男及5名參與移工送辦。（嘉義專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊在吳男工作室查獲多台未經授權的控制器。（嘉義專勤隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

外籍移工多半以電動自行車代步，為求美觀和速度，許多移工會花錢改車，吳姓男子相準改車商機不小，開設自行車改裝工作室，非法聘僱、傳授移工改裝未經授權控制器，讓法定時速最高不到30公里的電動車，達到上百公里的飛速，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉後，在吳男工作室查獲多台未經授權的控制器，依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法將吳男及5名參與移工送辦。

嘉義縣專勤隊指出，日前接獲民眾檢舉，吳姓男子在嘉義縣民雄鄉倉庫成立電動自行車改裝工作室，不但請印尼移工幫忙改車，也透過臉書、抖音等社群軟體刊登廣告，藉此吸引更多移工上門消費，加上掌握到移工車隊原訂7月初在嘉義舉辦競速比賽，讓吳男工作室生意大好，6月30日晚間會同保智警察大隊及民雄分局聯合查處，當場查獲吳男及5名印尼移工正在違法改裝電動自行車、使用變造車牌等非法行為。

專勤隊指出，吳男看準移工常為了增加電動車性能，不惜花錢改裝控制器、電池及馬達等零件，不但招募印尼移工從事改車及販售工作，吳男旗下的移工和同好還會自組車隊，共同研究如何將電動車改裝的更炫、更吸睛，以吸引更多移工購買、改裝電動自行車，增加業績。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，電動自行車改裝後易發生自燃、爆炸意外，且近期修正的「道路交通管理處罰條例」針對電動自行車騎乘規定，未來電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，另擅自改裝合格的電動自行車最高可處5400元，至於民眾如聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，涉違反就業服務法，恐面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰，若5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。