外籍移工多半以電動自行車代步，為求美觀和速度，許多移工會花錢改車，吳姓男子相準改車商機不小，開設自行車改裝工作室，非法聘僱、傳授移工改裝未經授權控制器，讓法定時速最高不到30公里的電動車，達到上百公里的飛速，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉後，在吳男工作室查獲多台未經授權的控制器，依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法將吳男及5名參與移工送辦。
嘉義縣專勤隊指出，日前接獲民眾檢舉，吳姓男子在嘉義縣民雄鄉倉庫成立電動自行車改裝工作室，不但請印尼移工幫忙改車，也透過臉書、抖音等社群軟體刊登廣告，藉此吸引更多移工上門消費，加上掌握到移工車隊原訂7月初在嘉義舉辦競速比賽，讓吳男工作室生意大好，6月30日晚間會同保智警察大隊及民雄分局聯合查處，當場查獲吳男及5名印尼移工正在違法改裝電動自行車、使用變造車牌等非法行為。
專勤隊指出，吳男看準移工常為了增加電動車性能，不惜花錢改裝控制器、電池及馬達等零件，不但招募印尼移工從事改車及販售工作，吳男旗下的移工和同好還會自組車隊，共同研究如何將電動車改裝的更炫、更吸睛，以吸引更多移工購買、改裝電動自行車，增加業績。
嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，電動自行車改裝後易發生自燃、爆炸意外，且近期修正的「道路交通管理處罰條例」針對電動自行車騎乘規定，未來電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，另擅自改裝合格的電動自行車最高可處5400元，至於民眾如聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，涉違反就業服務法，恐面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰，若5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。