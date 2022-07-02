中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月27日起不再出席例行記者會，僅有重大政策才會現身主持。對此，中廣董事長趙少康小編痛批陳，既然當一天衛福部長就好好開一天記者會，想選舉那就辭職，不要賴著部長的職位，卻連最基本的開記者會挨罵都不敢；並點名應由指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，接任衛福部長，因羅內外條件與工作態度都遠勝陳。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」6月30日發文表示，最近疫情還在萬位數以上，每天死亡人數還成百人增加，這種殘酷的記者會，陳時中就不想開了，每天都丟給官位最小的羅一鈞。

趙少康小編坦言，看到羅一鈞又帥、又認真、又辛苦，連他們都不忍苛責太多，但陳時中既然想選舉就該辭職，不要賴著衛福部長的職位，卻連最基本的開記者會挨罵都不敢；他們都很期待，由羅這位台大醫院感染科總醫師、長期在馬拉威投入公共衛生醫療，一個真正的公衛專家，出來當衛福部長。

不僅如此，趙少康小編更諷刺陳時中：「當一天和尚撞一天鐘，當一天鹹酥雞老闆就要炸一天鹽酥雞，當一天衛福部長就好好開一天記者會。」並打趣道，奉勸陳快辭職、快出來參選，別歹戲拖棚，這樣不好看，而且「我們圖卡都準備好要轟炸你了，別讓我們白做」。