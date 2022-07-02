長榮海運（2604）除息後股價跟著大盤重狂跌，連鎖餐飲集團漢來美食（1268）周五（7/1）公告，6月29日至7月1日三個交易日處分長榮海運股票1,000張，每股約85.3元至95元，損失高達3,460萬元。

漢來美食在6/27至6/29三個交易日，砸9,288萬元買進長榮股票，成本約94元至108.5元，不到兩天就認賠殺出。而在賣出1,000張後，漢來美食還持有長榮股票500張。