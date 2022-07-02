長榮海運（2604）除息後股價跟著大盤重狂跌，連鎖餐飲集團漢來美食（1268）周五（7/1）公告，6月29日至7月1日三個交易日處分長榮海運股票1,000張，每股約85.3元至95元，損失高達3,460萬元。
漢來美食在6/27至6/29三個交易日，砸9,288萬元買進長榮股票，成本約94元至108.5元，不到兩天就認賠殺出。而在賣出1,000張後，漢來美食還持有長榮股票500張。
長榮海運（2604）除息後股價跟著大盤重狂跌，連鎖餐飲集團漢來美食（1268）周五（7/1）公告，6月29日至7月1日三個交易日處分長榮海運股票1,000張，每股約85.3元至95元，損失高達3,460萬元。
漢來美食在6/27至6/29三個交易日，砸9,288萬元買進長榮股票，成本約94元至108.5元，不到兩天就認賠殺出。而在賣出1,000張後，漢來美食還持有長榮股票500張。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。