基隆市外木山海水游泳清晨發生一起溺斃意外。今(2日)上午8時許傳出溺水意外，2名泳客結伴前往外木山游泳，未料途卻發現女性友人失去蹤影，經上岸尋找後也發現沒上岸，嚇得泳客立刻通報救生人員，經救生人員以及海巡隊員出動橡皮艇在附近搜索，最後在距岸50公尺外海面上發現浮在海面上昏迷的7旬女泳客，女泳客拉上岸後無生命跡象，經緊急施予心肺復甦後送往基隆長庚醫院急救，目前海巡單位正調查溺水原因。
基隆市外木山海水游泳清晨發生一起溺斃意外。今(2日)上午8時許傳出溺水意外，2名泳客結伴前往外木山游泳，未料途卻發現女性友人失去蹤影，經上岸尋找後也發現沒上岸，嚇得泳客立刻通報救生人員，經救生人員以及海巡隊員出動橡皮艇在附近搜索，最後在距岸50公尺外海面上發現浮在海面上昏迷的7旬女泳客，女泳客拉上岸後無生命跡象，經緊急施予心肺復甦後送往基隆長庚醫院急救，目前海巡單位正調查溺水原因。
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