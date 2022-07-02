行政院政務委員鄧振中拜會美國貿易代表署（USTR），商談台美21世紀貿易倡議下階段的進行。他也於日前和美國商務部長雷蒙多視訊，雷蒙多表示盼與台灣發展更多商業關係。

鄧振中日前因為在墨西哥確診，只能以視訊方式參與台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）6月27日在USTR召開的首次會談。不過鄧振中康復後仍飛抵華府，昨天親自前往USTR拜會美方主談人、副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）。

鄧振中今天向媒體表示，雖然日前已經和USTR有過很長的會議，也商談許多議題，但還是希望能藉由親自拜會，確認當天討論情況，並商議下階段如何進行，讓倡議能更具體化、更好地往前推動。

鄧振中表示，此行相當有收穫，可以感受到美國政府在推動台美經貿關係的熱心度，有清楚的目標與具體作為以確保雙方關係將來可長可久發展，他也向美方不同單位表達台灣有意願與美國充分配合，希望早日獲得成果，盡快讓倡議能化為具體成果。他也期望將來台美能簽署協定，讓雙邊關係建立在具體的基礎之上。

至於貿易倡議的進度，鄧振中指出，美國政府正在徵詢公共意見，在未來數週會跟美方保持密切聯繫，希望在一切條件合適的情況下早日啟動正式談判。

他也透露，台灣一直積極向美方轉達展開雙邊貿易協定（BTA）協商的意願，現在是台美關係最為正面的時候，還有美國國會的強力支持。他與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）5月在泰國曼谷利用亞太經濟合作會議（APEC）部長會議舉行場邊會談時也向她提起，戴琪當時表示有可以提升雙邊關係的具體作法，隨後台美於6月1日同步宣布推動21世紀貿易倡議。

談及台美啟動貿易倡議，鄧振中表示，過去很多談判都是在美方要求下解決問題，但台美貿易倡議架構是平等基礎，目標很清楚。協定談判若能順利進行，台美將來將有穩定的法律基礎，讓雙方產業、非政府組織能在此基礎上發展，他樂觀看待，能有機會參與也感到非常榮幸，貢獻心力，讓事情順利完成。

雖然台美已經啟動貿易倡議，但鄧振中表示，仍希望能參與美國印太經濟架構（IPEF）運作。但因為IPEF仍在具體化過程，目前也沒有很多內容文件，因此會先專注精神在貿易倡議，希望能快速往前推動，他相信這對未來台灣參與IPEF會有所幫助。

鄧振中原本預計率領台灣「選擇美國投資峰會」（SelectUSA Investment Summit）代表團訪問華府，雖然因為確診最後未能出席相關活動，但由於台灣是連續4屆國際參與的最大團，環球晶圓也宣布將在德州投資，雷蒙多（Gina Raimondo）特別安排與鄧振中會談。

鄧振中轉述，雷蒙多對台灣展現對美國的高度興趣表達感謝之意，也希望與台灣發展更多商業關係。他則向雷蒙多表示，台灣不管在供應鏈、投資等方面都與美國關係密切，樂見台灣企業界在美國的重大投資。

他表示，兩人會談氣氛良好，可以充分感受到雷蒙多對台灣企業界的重視，也期望見到台美政府共同合作，「這是很好的對話」。（編輯：林憬屏）1110702