暑假到來，今年新北市打造學院風，攜手境內大專校院辦理暑期系列跨域學習活動，邀請臺北大學、亞東科技大學、致理科技大學、景文科技大學、宏國德霖科技大學、黎明技術學院、華梵大學等7所大學，提供新北專屬超過1000個名額，課程採用實體、遠距及直播等虛實整合方式，讓師生學習不斷電。

新北市教育局長張明文表示，新北市在去年協助媒合各級學校與大專校院共同參與「新北大教育計畫」，朝著教學資源共享、未來人才培育及在地區域鏈結三大方向努力。今年也與全國各國立科技大學啟動合作機制，致力於整合大學及產業資源，共同擘畫新北技職人才培育地圖，讓學生在自我專業領域中展現實力。

教育局指出，今年是108課綱實施後關鍵一年，為讓學習再升級，新北市規畫一系列帶狀的暑期跨域學習課程，讓學生在假期仍持續充電。例如景文科大的智慧科技FUN手寫程式營、宏國德霖科大的元宇宙-虛擬實境／擴增實境研習、黎明技術學院婚紗設計研習、亞東科大的共學營隊等，課程涵蓋內容多元，讓學生藉由跨域學習激發自己潛力，除了豐富學生學習歷程檔案外，也為未來選讀大學科系做準備。

不僅如此，高中職教師們也在暑假與大學教授共創學習，如景文科大及黎明技術學院運用產官學策略聯盟及高教深耕計畫整合校際資源，針對新課綱各領域主題及學習內容辦理教師研習課程，邀請大學教授及業界專家共同開設務實致用的課程。

景文科大校長于第表示，108課綱著重培育學生素養，讓學生適性揚才，並培養終身學習的觀念。因此大學端辦理多元跨域增能研習，透過課程增能，不僅提升高中生能力、養成健全求知觀念，對於對學生有直接影響的教師，也一併提升專業知能。

黎明技術學院校長林明芳也表示，學校以培育具創新、實作與就業力的專業人員為目標，著重專業知識與技能養成，將產業實務技能需求導入課程。時尚創意學群秉持如此理念辦理暑期研習課程，引導師生將設計與創作重新詮釋，不僅賦予作品新生命，也培養學生的美學素養。

泰山高中校長孔令文表示，學生藉由大專校院在暑期開設的多元課程，依照自己興趣利用假期自我增能，不但可提前認識大學校園，透過跨領域的課程學習，對於未來職涯選擇絕對很有幫助，因此鼓勵學生多多參與。

教育局表示，新北市會持續以教學為核心、學生為主體，培養學生關鍵能力和就業力，凸顯技職教育特色，未來將開設更多大學預修課程供學子更多學習機會，持續培育技職學子取得專業，成為贏得未來國際人才。活動相關訊息公告於「新北市高中與大學共創學習媒合平台(http://learningcollaboration.org/index.php/college-co-class/)」，歡迎前往查詢。