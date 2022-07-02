人氣網紅連千毅個性敢言且叫賣方式獨特，迅速走紅直播領域，連帶老婆娜美也被注意，夫妻結婚8年育有2子，近來曬出的愛妻照片全是舊照，甚至夫妻二人根本鮮少同框，因而被外界傳出婚姻觸礁的危機，如今在婚變傳聞的第11天，他才終於曬出愛妻新照片，卻是要送娜美離開他身邊。

因舊照傳出婚變消息的第11天，連千毅昨(1)日再度貼出愛妻新照，可見娜美正拿著手機對鏡自拍，連千毅透露，自己是在談完生意後接老婆，但一接完就要馬人送走「看到她最近為了新公司，忙的不可開交，很疲勞，先送她去給老師傅按摩，放筋路（絡）！讓她能放鬆一下！」。

連千毅終於曬出愛妻新照，卻還是未見夫妻同框鏡頭。(圖/連千毅 FB)

連千毅坦言，當年他還不富裕的時候，娜美一路陪伴在身邊，從無到有都陪伴在他的左右，過程不忘誇讚妻子有幫夫運，公開向妻子親情喊話，細數成名前的不容易，然而不管怎麼說夫妻二人就是沒同框，只有曬出1張妻子自拍獨照，因而引發網友提出質疑，那天根本沒和老婆在一起才對。

連千毅用豪車接送娜美，卻不夫妻同框合照引起網友質疑。(圖/連千毅 FB)

不過，很多人也誇讚連千毅疼妻，「嫂子人美，心又善良」、「現在的社會很亂找不到這麼好的女孩子的！」、「連董有好的賢內助，就已經掌握成功的一半了」、「看她面相是旺夫，要好好疼惜」、「連董好……很疼老婆幸福唷」、「好老闆好男人好丈夫好爸爸又有愛心」、「疼老婆都是好男人」。